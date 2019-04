In New York en Sjanghai gaan deze week grote autobeurzen van start. De eerste nieuwtjes maken duidelijk dat fabrikanten nog steeds veel aandacht voor SUV's hebben. Vooral bij Mercedes-Benz en de Volkswagen Group staat de carrosserievorm centraal.

In New York toon Mercedes-Benz de nieuwe GLS, waar de eerste beelden inmiddels van binnen zijn. Het uiterlijk van de auto, ondanks grotere buitenmaten, vertoont gelijkenissen met de eerder dit jaar gelanceerde GLE. Binnenin hebben inzittenden meer ruimte dankzij een wielbasis van 3,14 meter.

Aan de andere kant van de wereld toont het merk de GLB Concept, een voorbode op de later dit jaar officieel te onthullen GLB. Het model valt op door een hoekige uiterlijk, wat tevens duidelijk maakt hoe we de GLB moeten plaatsen.

Het in Sjanghai getoonde studiemodel meet namelijk 4,63 meter in lengte en is daarmee vrijwel net zo groot als de GLC. De GLB lijkt dus het opvallende alternatief te moeten worden voor de conventioneel gelijnde GLC. Bovendien biedt de GLB Concept plaats aan zeven inzittenden.

Volkswagen toont drie nieuwe SUV's in China

Terug naar New York, waar Volkswagen de Atlas Basecamp Concept presenteert. Dit is een speciale versie van de Atlas SUV, die niet in Europa geleverd wordt. Waarschijnlijk is deze Basecamp-uitvoering op de beurs neergezet om nieuwe accessoires onder de aandacht te brengen.

In Sjanghai staat de Atlas ook, maar in China heet het model Teramont. Op de beurs toont Volkswagen een coupé -versie van die auto, te weten de 4,9 meter lange Teramont X. Net als de Atlas zal ook de Teramont X niet in Europa geleverd worden. De Chinese klanten hebben de keuze uit een 220 pk sterke turbomotor of een 2,5-liter benzinemotor met 300 pk.

Volkswagen lanceert in Sjanghai daarnaast nog twee studiemodellen, de SMV Concept en de SUV Coupé Concept. Beide auto’s zijn het resultaat van een samenwerking met de lokale partner van Volkswagen, FAW. De SMV is niet alleen groter dan zowel de hier bekende Touareg, maar ook forser dan de Atlas/Teramont.

Audi komt met autonome stadsauto

Naast de Atlas Basecamp staat er op de Volkswagen-stand in New York ook een Tarok Pick-Up Concept, waarmee het merk de reacties wil peilen op een pick-uptruck aan de onderzijde van de markt. Volkswagen toonde de auto eerder in Brazilië.

Volkswagendochter Skoda heeft in Sjanghai ook de schijnwerpers op een coupé-uitvoering van een SUV staan, te weten de Vision GT. Het lijkt erop dat de Vision GT een coupéversie van de onlangs in Europa gepresenteerde Kamiq.

Audi, net als Skoda onderdeel van de Volkswagen Group, grijpt de Chinese autobeurs aan voor de onthulling van de AI:me, een voorbode op een elektrische autonome stadsauto. Het model meet 4,3 meter in de lengte en deelt zijn basis met de andere elektrische studiemodellen van de groep, zoals de Volkswagen ID en de Seat El Born.

Extra vermogen voor de Ford Mustang

Tot slot nog eenmaal terug naar New York. Daar pakt Ford uit met een High Performance Package voor de Mustang met viercilinder benzinemotor. Het blok levert normaal gesproken 317 pk, maar met het pakket stijgt naar 335 pk. De Mustang 2.3 High Performance accelereert in 4,5 seconden naar 96 kilometer per uur. De topsnelheid ligt op 250 kilometer per uur.

Naast extra vermogen bestaat uit het pakket ook uit een aangepast uitlaatsysteem, krachtigere remmen en een anders afgesteld onderstel. Standaard rolt de Mustang met het speciale pakket op 19-inch wielen.