De voormalige Volkswagen-CEO Martin Winterkorn is maandag in Duitsland aangeklaagd voor fraude, vertrouwensbreuk en schending van mededingingswetgeving. Hij wordt vervolgd voor zijn aandeel in het dieselschandaal.

Ook vier andere bestuursleden van het bedrijf zijn aangeklaagd, maar hun namen werden niet vrijgegeven.

Het Volkswagen-concern ligt al sinds september 2015 wereldwijd onder vuur vanwege gesjoemel met software voor dieselmotoren. Het bedrijf gebruikte software om vals te spelen bij testen waarmee wordt gemeten hoe vervuilend de wagens zijn.

Winterkorn hield informatie over illegale praktijken achter voor de Europese en Amerikaanse autoriteiten en consumenten. Hij voorkwam niet dat de praktijken werden doorgezet, zo zegt de aanklager. Als de voormalige topman had ingegrepen, dan hadden de boetes die VW in Duitsland en de Verenigde Staten opgelegd kreeg een stuk lager kunnen uitvallen.

De voormalige CEO werd een jaar eerder ook al door de VS aangeklaagd, omdat hij de illegale praktijken in de doofpot had willen stoppen. Afgelopen maart kwam daar een aanklacht van Amerikaanse handelscommissie SEC bij, die Winterkorn beschuldigde van het te laat op de hoogte stellen van investeerders.