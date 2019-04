Volgens ingewijden zal er in de komende vijf jaar meer in de auto-industrie veranderen dan ooit. Er worden gelijktijdig investeringen in elektrische voertuigen, autonoom rijden en mobiliteitsoplossingen gevraagd. Kunnen alle merken dat opbrengen? Komt er nog meer onderlinge samenwerking of gaan fabrikanten kopje onder?

Rover, Saab, Pontiac, zomaar wat merken die de afgelopen jaren hun deuren moesten sluiten. De auto's van Rover en Saab leven weliswaar nog voort in China, maar zoals het was, wordt het niet meer.

"Saab en Rover kwamen alleen te staan na verkoop van respectievelijk GM en BMW. Zowel Saab als MG-Rover hadden vervolgens niet de mogelijkheden / geld om te blijven doorontwikkelen. Je moet dan steeds meer teren op snel verouderende producten en uiteindelijk red je het daarmee niet in deze markt", aldus Max Erich, sectoreconoom automotive en industrie bij ING.

Het huidige autolandschap wordt inmiddels dan ook bepaald door grote concerns, elk bestaande uit een handvol merken. Denk aan de Volkswagen Groep, waar Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda en Volkswagen toe behoren. Of het Franse PSA, dat naast Peugeot en Citroën nu ook bestaat uit DS en Opel.

Uit het straatbeeld verdwenen, de modellen van Saab

Gevraagde investeringen maken samenwerking noodzakelijk

Daar blijft het niet bij. Nog meer samenwerking is een must, zo bevestigde een hooggeplaatste BMW-medewerker onlangs. In gesprek met NU.nl zei bestuurslid Klaus Fröhlich dat BMW gezien de benodigde investeren in nieuwe technologie voortaan samenwerkt met eeuwige concurrent Daimler, moederbedrijf van Mercedes-Benz. Beide partijen gaan gezamenlijk aan autonoom rijden en mobiliteitsdiensten werken.

Bij autonoom rijden geldt dat het weinig zinvol is om het in je eentje te willen ontwikkelen. "Autonome systemen / software maak je beter door zoveel mogelijk data te vergaren. Dat gaat dus een stuk sneller als je samenwerkt", maakt Erich duidelijk.

"Voor mobiliteitsdiensten en platformen eveneens; Je hebt zo veel mogelijk aanbod en vraag nodig om bijvoorbeeld een car-sharing platform goed te laten werken. Die kans is voor autofabrikanten groter als je gaat samenwerken. Daar zie je dat van oudsher grote concurrenten BMW en Daimler nu juist gaan samenwerken."

BMW en Mercedes-Benz hebben de handen ineen geslagen

Voorspelling Sergio Marchionne komt uit

Daarmee lijkt een van de voorspellingen van de vorig jaar overleden Fiat Chrysler Automobiles-topman Sergio Marchionne uit te komen. Jaren geleden waarschuwde hij al dat verregaande samenwerking de enige manier was om te overleven.

Volgens Marchionne zouden concurrenten ondenkbare deals moeten overwegen. In 2015 zei hij dat samenwerking tussen Fiat Chrysler (FCA) en Ford of General Motors, de grote Amerikaanse drie, niet uitgesloten was.

Zover is het niet gekomen, maar dat betekent niet dat deals in die geest zijn uitgebleven. Ford kondigde eerder dit jaar een samenwerking met Volkswagen aan. PSA, na eerder Opel te hebben overgenomen, wordt nu gelinkt aan FCA. Ook de alliantie van Renault, Nissan en Mitsubishi zou zijn pijlen op FCA hebben gericht.

"Beweging richting meer schaal was altijd al wel aanwezig in de auto-industrie. Met schaal heb je meer macht over toeleveranciers (en lagere prijzen) en kun je ontwikkelingskosten over een veel groter aantal auto’s spreiden. Dus lagere ontwikkelingskosten per auto. Noodzaak van meer schaal is door de transitie naar elektrisch, autonoom en diensten sterk toegenomen", aldus Erich.

De in 2018 overleden Sergio Marchionne zag de bui jaren geleden al hangen

'Ze hebben nog niets'

FCA lijkt het meeste risico te lopen de huidige concurrentieslag te missen. Waar bij andere fabrikanten de plug-inhybride auto's en elektrische voertuigen je om de oren vliegen, blijft het bij FCA oorverdovend stil. Het bedrijf is weliswaar winstgevend, maar dat is vooral dankzij de SUV’s van Jeep en de pick-uptrucks van RAM.

De verkoop van Fiat loopt al jaren terug en de nieuwe modellen van Alfa Romeo hebben niet het gewenste succes gebracht. Chrysler en Lancia worden alleen nog maar op de thuismarkten verkocht. Het is dan ook niet ondenkbaar dat deze twee merken op termijn zullen verdwijnen.

"Ook Alfa Romeo zal het lastig blijven hebben. Die moeten snel met de nieuwe Tonale SUV komen. Daarnaast lopen ze op het gebied van elektrificatie ontzettend achter. Ze hebben nog niets”, zegt Stéphan Vermeulen, coördinator bij AutoWeek.

De Alfa Romeo Tonale, vooralsnog een studiemodel

Weinig onderscheidend vermogen

Pas in de loop van dit jaar komende eerste geëlektrificeerde auto's van FCA op de markt, de Jeep Renegade en de Jeep Compass. Begin 2018 zei Marchionne dat elektrisch rijden nog altijd geen goede investering is. Wat hem betreft was het hooguit een goed middel om achter de hand hebben met het oog op toekomstige regelgeving.

Dat is wat Erich betreft geen onlogische gedachte. "Je kunt je op elektrische aandrijving minder makkelijk onderscheiden. Een elektrische aandrijflijn functioneert in feite altijd stil, soepel, schokvrij en snel. Het is dus minder zinvol om in je eentje alles te blijven ontwikkelen als je je er toch niet of minder mee kunt onderscheiden in de markt."

Mede daarom hebben fabrikanten er volgens Erich minder moeite mee om samen een elektrisch platform te ontwikkelen. Een voorbeeld is ook de recente stap van Volkswagen om haar nieuwe elektrische platform open te stellen voor andere fabrikanten. "Dat was in het verleden vrijwel ondenkbaar."

Volkswagen stelt zijn platform open voor andere merken

'Als je alleen blijft, wordt het lastig om te overleven'

De grootste vraagtekens bij de fabrikanten staan volgens Erich tussen de onafhankelijke spelers op de markt, zoals een merk als Mazda, en de kleinere concerns, waaronder Jaguar Land Rover. De matige prestaties van de groep drukken zwaar op de resultaten van moederbedrijf Tata. Jaguar Land Rover zou inmiddels op de radar van PSA staan.

"In feite geldt hoe kleiner je bent hoe groter de noodzaak tot fusie/samenwerking. Zeker buiten de top tien moet je wel echt aansluiting met anderen zien te vinden. Sommigen zoals BMW/Daimler doen dat dus ook. Bij anderen is het nog een vraagteken. Als je echter alleen blijft staan dan kan het in het komende decennium in hoog tempo lastig worden om te overleven", besluit Erich.

Het zit Jaguar Land Rover tegen anno 2019