Stadsauto's en compacte voertuigen zijn razendpopulair in Nederland. Buiten onze landsgrenzen ligt dat anders. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de betaalbare stadsauto uit het straatbeeld gaat verdwijnen, zeker nu voertuigen vanaf 2022 verplicht uitgerust moeten zijn met geavanceerde veiligheidsvoorzieningen.

Vorig jaar eindigden vier modellen uit het zogeheten A-segment in de Nederlandse verkoop top tien. Denk daarbij aan auto’s als de Kia Picanto en Peugeot 108. Toch komt er voor de Peugeot 108 voorlopig geen opvolger. Daarvoor worden er buiten Nederland te weinig van verkocht.

Het andere probleem is het EU-besluit om vanaf 2022 alleen nog maar auto’s toe te laten met veiligheidssystemen als een intelligente snelheidsassistent, een noodremsysteem en rijbaanassistentie. Hiervoor wordt de verzamelnaam Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) gehanteerd.

"De verwachting is dat auto’s in alle segmenten meer veiligheidssystemen krijgen en dat het niveau van veiligheidssystemen toeneemt, wat mede gestimuleerd wordt door Europese regelgeving. Uiteraard hebben deze systemen impact op de kostprijs", zo laat Maaike Aarts, manager communicatie en PR bij Kia, desgevraagd weten.

"Wij verwachten stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid aangaande het invoeren van kostbare veiligheidssystemen om autorijden nog veiliger te maken maar ook betaalbaar te houden."

De Kia Picanto is sinds een aantal jaar zeer geliefd in Nederland

'Stadsauto met brandstofmotor straks veel te duur'

Het derde potentiële struikelblok voor de compacte auto zijn de steeds strenger wordende uitstootnormen. "Het is op dit moment al moeilijk geld verdienen, maar straks wellicht onmogelijk", aldus Max Erich, sector econoom automotive en industrie bij ING.

"Nu zitten A-segment auto’s qua CO2-uitstoot nog goed, maar in het komende decennium zijn ook voor deze auto’s investeringen nodig in brandstofmotoren wil je ze qua CO2-uitstoot aan eisen laten voldoen. Dat betekent dat motoren ook duurder worden. Dat samen met hogere veiligheidseisen maakt een stadsauto met een brandstofmotor straks veel te duur."

Een bijkomend probleem is de onzekerheid rondom de regelgeving in Nederland en dus met de consumentenprijs-ontwikkeling na 2020, zeker met het oog op de overgang van de New European Driving Cycle (NEDC) testmethode voor het bepalen van uitstoot en verbruik naar de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure.

Renault moest vanwege homologatie-perikelen twee uitvoeringen van de Twingo schrappen

Hogere belastingafdracht door nieuwe testmethode

"De consumentenprijs-ontwikkeling van een auto in Nederland is na 2020 onzeker aangezien we dan overgaan naar Autobrief 3. Het huidige belastingsysteem voor auto’s is gebaseerd op CO2-uitstoot met diverse categorieën, hoe het nieuwe belastingsysteem er uit zal gaan zien (autobrief 3) is nog niet duidelijk. Daarnaast wordt de BPM momenteel geheven op basis van CO2-uitstoot die voortkomt uit een WLTP-testcyclus met een omrekening van de WLTP-CO2 naar de NEDC-CO2, ook wel NEDC 2.0 genoemd", legt Aarts uit.

Vanaf 2021 is er enkel nog maar een WLTP-CO2 uitstoot en die uitstoot zal op basis van een herziene BPM-tabel, mits de BPM-tabel gevoerd blijft zoals die is, bepaald moeten worden.

"Compacte auto's (van eenzelfde levenscyclus en motorisering) zijn doorgaans niet minder zuinig geworden in de praktijk. Echter door een combinatie van een strengere jaarlijkse CO2-belastingtabel in Nederland met de overgang van NEDC naar WLTP vormt zich een hogere belastingafdracht. Ter illustratie een benzinemotor met 95 gram CO2 per kilometer (NEDC) droeg in 2013 géén BPM af, terwijl dat in 2019 1.942 euro aan BPM is. Dit is exclusief een eventuele verhoging als gevolg van de overgang van NEDC naar WLTP", aldus Aarts.

Fabrikanten willen duidelijkheid van de politiek

'BPM zorgt voor duurdere auto's'

Daar komt bij dat de verplichte veiligheidssystemen zorgen voor een hoger wagengewicht en daarmee een hogere uitstoot, wat vervolgens een hogere prijs tot gevolg heeft. Ook hier wijst Aarts naar de noodzaak van stimuleringsmaatregelen door de overheid.

"Het zou ons inziens namelijk opmerkelijk zijn, dat mogelijkerwijs door het toevoegen van ADAS-systemen de WLTP-CO2 hoger wordt, als gevolg van een hoger rijklaar-gewicht, wat vervolgens zou kunnen resulteren in een hogere belastingafdracht (BPM gebaseerd op WLTP-uitstoot)", aldus Aarts.

Ze krijgt bijval van Sebastiaan van de Pol, pr-manager bij Ford Nederland. "Als er meer systemen verplicht worden, heeft dat natuurlijk een negatief effect op de basisprijs van de auto. Dit effect vormt één van de belangrijkste argumenten waarom wij (samen met de RAI Vereniging) pleiten voor het afschaffen van de BPM op nieuwe auto’s. De BPM zorgt er in ons land voor dat nieuwe auto’s veel duurder zijn dan in andere Europese landen. Het effect daarvan is dat ons wagenpark één van de oudste (lees; meer vervuilende en minder veilige) wagenparken van Europa is."

De Fiesta met mild-hybridtechniek komt over een paar maanden op de markt

'Elektrificatie moet een geleidelijke en betaalbare weg zijn'

CO2-uitstoot terugdringen kan door elektrificatie, hoewel dat ook tot extra gewicht leidt. Zo krijgt de Ford Fiesta mild-hybridtechniek, terwijl er op termijn een hybrideversie van de Renault Clio komt. Van de Peugeot 208 en Opel Corsa komt een volledig elektrische versie op de markt.

Een trede lager is er al een elektrische auto beschikbaar in de vorm van de Volkswagen e-up. Later dit jaar krijgt het model gezelschap van de Seat Mii en de Skoda Citigo, twee zustermodellen van de Up.

"Inderdaad is elektrificatie natuurlijk een optie. De vraag is echter of dat kan werken met een stadsauto. Mensen stellen eisen aan de actieradius waardoor je toch een redelijk batterijpakket nodig hebt. Als je minimaal 200 kilometer aan rijbereik in de praktijk wenst, dan is in zo’n kleine auto toch snel minimaal 30 kWh nodig. Je zit dan al op 4.500 euro voor de batterijen. En dan moet je de rest van de auto nog bouwen", zegt Erich.

Dat is precies de reden waarom Ford aan de onderkant van de markt inzet op relatief betaalbare mild-hybridtechniek.

"Om compacte auto's betaalbaar te houden, denken wij dat de weg naar de elektrificatie van het Nederlandse wagenpark een geleidelijke en betaalbare weg moet zijn. Het stimuleren van nieuwe auto's met een laag brandstofverbruik en een lage uitstoot, zonder daarbij heftig en rücksichtslos te kiezen voor één enkele technologie, zorgt er voor dat de transitie naar de elektrificatie zowel voor de consument als de overheid betaalbaar blijft."

Peugeot zet in op elektrische rijden met de e-208