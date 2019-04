De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) houdt vol dat er weinig fouten worden gemaakt bij APK-garages. De dienst reageert hiermee op een onderzoek van de consumentenbond, die concludeerde dat door garages problemen werden verzonnen.

Dat meldt de NOS op basis van gesprekken met RDW-keurmeester Hens Peeters Weem. Volgens Peeters Weem worden APK-garages elk jaar gemiddeld 25 keer gecontroleerd. Bij de steekproeven, in 2018 volgens de keurmeester 235.000 in totaal, was er in 8 procent van de gevallen sprake van verdachte zaken.

"Dat kan iets kleins zijn, een kapotte lamp die niet vervangen is, of grote, ernstige fouten, zoals remmen die het niet goed doen. Dat laatste komt gelukkig niet veel voor", aldus de keurmeester, die ook eerder onderzoek van de ANWB aanhaalde. Daaruit zou blijken dat "mensen over het algemeen tevreden zijn over de APK-keuring."