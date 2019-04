Voor een relatief laag bedrag vind je vrij gemakkelijk een compacte auto met een gunstige kilometerstand. Vaak zijn dit stadsauto's die voor de boodschappen en ritjes naar school zijn gebruikt. Zijn het daardoor wel zulke goede aanbiedingen? Een overzicht van enkele valkuilen.

Het is misschien niet het eerste waaraan je denkt, maar een stadsauto herken je vaak aan in- en uitstapschade. Zijn de dorpels beschadigd door schoenen en is de wang van de bestuurdersstoel dieper ingezakt dan je zou verwachten op basis van de kilometerstand? Dan heb je waarschijnlijk te maken met een auto waarmee veel korte stukjes zijn afgelegd.

Stadsauto’s worden nog al eens ingezet om kinderen naar en van school te halen. De kans op vlekken op de bekleding en schade aan de achterzijde van de voorstoelen is dan ook groter bij een dergelijke auto dan bij een grote sedan.

Stadsauto's hebben een relatief zwaar bestaan

Parkeerschades zijn ontsierend

Krappe parkeerplekken en nauwe straatjes vergroten het risico op andere parkeerschades, zoals kleine deukjes in de portieren en krassen op de bumpers. Deukjes kunnen nog wel eens hersteld worden zonder spuiten. Dat is maar goed ook, want herstel- of spuitwerk gaat al snel in de kosten lopen.

Door het parkeren in de stad, met name langs stoepranden, zijn stadsauto’s ook te herkennen aan beschadigingen aan de wielen. Dat is bij een stalen wiel goedkoop te repareren. Schade aan lichtmetalen wielen is niet alleen ontsierend, maar ook een stuk duurder om te herstellen. Bovendien is een nieuwe set lichtmetalen wielen erg kostbaar.

Niet alleen zijn de wielen van stadsauto’s nog al eens in slechte staat, ook op de banden wordt al snel bespaard bij een auto die weinig rijdt. Omdat ze niet snel slijten, zullen banden eerder te lijden hebben van veroudering. Denk daarbij aan uitdroging en verharding. Let daarom vooral op scheurtjes in het rubber. En vergeet niet dat de viercijferige dotcode de productiedatum vermeldt.

Als banden wel worden vervangen, dan is het vaak door een goedkoop B-merk. Dat rijdt meestal minder lekker, zorgt voor meer rumoer en een hoger brandstofverbruik.

Banden en wielen hebben te lijden onder stadsverkeer

Er wordt vaker op onderhoud bespaard

Heen en weer naar de supermarkt, het schoolplein of de sportclub betekenen korte ritjes. Op zulke afstanden komt de motor niet goed op temperatuur. Condens in de motor kan daardoor niet verdampen, zodat het neerslaat. Daardoor kunnen oliekanalen verstopt raken of begeeft de koppakking het eerder dan verwacht. Dat levert dure reparaties op.

Bij een auto die maar een paar duizend kilometer per jaar rijdt, wordt eerder bespaard op onderhoud dan bij een auto die betrouwbaar moet zijn voor werkkilometers en het hele gezin. Houd er na aankoop van een stadsauto dus rekening mee dat je nog achterstallig onderhoud en gebreken moet wegwerken.

De kans op achterstallig onderhoud is bij stadsauto's hoger

Motor te snel weer uitgezet

Ook de airconditioning lijdt onder korte ritjes. Dit onderdeel heeft na het inschakelen, als het interieur eenmaal op temperatuur is gebracht, tijd nodig om te drogen. Dat lukt niet als de auto gedurende dat proces wordt uitgezet. Het kan leiden tot de vorming van schimmels en bacteriën op de verdamper.

Als een auto kort na het starten weer wordt uitgezet, krijgt de uitlaat niet genoeg tijd om op te warmen. Dat betekent dat er condens achterligt in die ijzeren buis en dan met name in de achterdemper. Daar gaat de boel snel van roesten.

Veel stoppen en weer optrekken bij verkeerslichten en in files doet een aanslag op de koppeling. Deze heeft in een stadsauto meer te lijden dan in een kilometervreter op de snelweg.

Net als de koppeling, airconditioning en de uitlaat heeft ook de accu last van stadsverkeer en korte ritjes. De accu moet vaker aan de slag om stroom te leveren en de kans is groot dat hij niet volledig wordt opgeladen tijdens stadsritten.

De airconditioning krijgt vaak niet de kans te drogen

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl