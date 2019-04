De BMW Group heeft in maart met 263.319 exemplaren het grootste aantal voertuigen in een maand tijd verkocht in de geschiedenis van het concern. Vooral in China steeg het aantal registraties. Ook de verkoop van Rolls-Royce zat in de lift.

Het luxemerk leverde in maart 1.206 nieuwe voertuigen af, een stijging van 49,4 procent. Vooral de nieuwe Rolls-Royce Phantom doet het goed. Het orderboek voor de Cullinan, de SUV van het merk, zit ook voor de rest van het jaar vol.

BMW zelf verkocht vorige maand 221.631 personenwagens. De leveringen van de nieuwe 3-Serie zijn inmiddels op gang gekomen, getuige een plus van 10,8 procent naar 30.204 exemplaren. Ook de X2, X3 en X4 liepen in maart erg goed volgens BMW.

Inmiddels zijn ook de prijzen van de X3 M en X4 M, de recentste toevoegingen aan het aanbod, bekend. De X3 M kost in Nederland minimaal 135.995 euro, terwijl de X4 M voor 138.995 euro in de prijslijst staat.

Voor 8.643 euro levert BMW de modellen met het Competition Pack. Met dat pakket stijgt het vermogen van 480 pk naar 510 pk.

Mini in de min

Bij Mini daalde de wereldwijde verkoop met 2,3 procent naar 41.175 stuks. Daar moeten de gefacelifte Mini Clubman, die volgende week in China gepresenteerd wordt, en de later dit jaar te lanceren elektrische Mini verandering in brengen.

De verkoop van de BMW Group steeg het snelst in China. Daar viel het aantal registraties met 60.717 exemplaren 12,5 procent hoger uit vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Ook in de rest van Azië en in Latijns-Amerika steeg de verkoop.

In Europa groeide het aantal leveringen met 3,1 procent naar 131.657 stuks, ondanks een daling van 4,4 procent op de Duitse thuismarkt.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl