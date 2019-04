Tesla en het Japanse Panasonic hebben geplande investeringen in de uitbreiding van hun zogeheten Gigafactory 1 in de Amerikaanse staat Nevada in de ijskast gezet, meldt Nikkei Asian Review donderdag op basis van bronnen.

De bedrijven waren van plan om de capaciteit van de fabriek, waar accupakketten en modellen van Tesla in elkaar worden gezet, met 50 procent uit te breiden.

Op dit moment heeft de Gigafactory 1 een capaciteit van 35 GWh per jaar. In 2020 zou 54 GWh gehaald moeten worden.

Tesla en Panasonic hebben al zo'n 4,5 miljard dollar (4 miljard euro) in de fabriek gestoken. Voor de komende jaren was naar verluidt nog eens 1,35 miljard dollar gereserveerd. Het vermeende schrappen van de geplande investering hangt samen met de teruglopende vraag naar modellen van Tesla en de kleine winstmarge daarop.

"We zullen natuurlijk blijven investeren in Gigafactory 1 als dat nodig is", laat Tesla in een reactie aan NU.nl weten. "Dit omdat we verwachten dat er veel meer te winnen is bij het verbeteren van bestaande productieapparatuur dan eerder was ingeschat."