Mercedes-AMG komt na de A-Klasse, A-Klasse Limousine nu ook met een 35 AMG-versie van de CLA. De auto vormt de opmaat naar een nog krachtigere 45 AMG-uitvoering.

De CLA 35 AMG wordt net als de twee andere modellen aangedreven door een 306 pk sterke viercilinderbenzinemotor.

De CLA is langer en breder dan de A-Klasse Limousine, waardoor het gewicht hoger uitvalt. Dit betekent dat de acceleratie naar 100 kilometer per uur 4,9 seconden in plaats van 4,8 seconden duurt. De topsnelheid ligt onveranderd op 250 kilometer per uur.

Mercedes, dat vorig maand met een totaal van 227.644 voertuigen wereldwijd 4,1 procent minder auto's heeft verkocht, presenteert de auto later deze maand in New York. In augustus komt de CLA 35 AMG in Europa op de markt.

