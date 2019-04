Een goedkope tweedehandsauto is te verkiezen boven private lease als voordelig rijden belangrijker is dan zorgeloos rijden. Voor minder dan 5.000 euro is een keur aan tweedehands voertuigen te koop. We richten ons daarom op de relatief onbekende maar toch te overwegen compacte auto's.

Het Japanse merk Daihatsu is alweer enige jaren uit Europa verdwenen. Het dochtermerk van Toyota was hier vooral bekend van de compacte stadsauto Cuore. Daihatsu mag in Nederland dan niet meer verkocht worden, onderdelen zijn gemakkelijk en tegen normale levertijden te krijgen. Elders in de wereld is het merk namelijk nog gewoon actief.

Niet alleen de Cuore is voor fors minder dan 5.000 euro te krijgen, hetzelfde geldt voor de nu tien jaar oude Sirion 2. Beide modellen kenmerken zich door bovengemiddelde binnenruimte en achterportieren die bijna 90 graden openen voor een gemakkelijke instap.

Een hoge zit heb je achter het stuur van de Young-RV. Een heel enkele keer wordt er een turbo-versie te koop aangeboden. Met 133 pk, een automaat en een laag wagengewicht laat je menig weggebruiker achter je bij het stoplicht.

De Sirion 2 is ruimer dan je denkt

Controleer Ford Fiesta extra op roest

Als je het accent liever op een goede wegligging legt, komt de Ford Fiesta in beeld. Het vorige model heb je voor minder dan 5.000 euro, maar dan moet je wel genoegen nemen met een hoge kilometerstand. De Fiesta die tot 2008 leverbaar was, stuurt minstens zo goed. Wel moet je extra controleren op roest, vooral op de bodem van de auto.

De Honda Jazz is misschien nog wel ruimer dan de genoemde Daihatsu’s en bovendien net zo betrouwbaar. Met deze Jazz zet je in feite een kleine verhuiswagen op de oprit. Daar staat tegenover dat de vormgeving niet heel spannend is. Daarnaast zijn betaalbare exemplaren relatief oud.

Wees bij een Ford Fiesta bedacht op roestvorming

Opgegeven fabrieksverbruik Chevrolet Spark BiFuel: 6,8 l/km

Dacia Sandero 1.2 16v: 5,9 l/km

Daihatsu Sirion 2 1.3: 5,8 l/km

Ford Fiesta 1.3 8v: 6,2 l/km

Honda Jazz 1.2i: 5,3 l/km

Mercedes-Benz A150: 6,2 l/km

Skoda Fabia 1.2 12v: 6,0 l/km

Smart ForFour 1.1: 5,5 l/km

Suzuki Ignis 1.3: 6,4 l/km

Toyota iQ 1.0: 4,3 l/km

Smart ForFour is ruim en rijdt lekker

Denk je aan Smart, dan denk je aan tweezits stadsauto's. De eerste generatie Smart ForFour is kortom in de vergetelheid geraakt. De in Nederland geproduceerde auto was in feite een Mitsubishi Colt met een hippe carrosserie. Binnenin monteerde moederbedrijf Daimler een groot aantal onderdelen en schakelaars uit duurdere Mercedessen. De Smart ForFour is ruim, rijdt lekker, presteert goed en is zeer betaalbaar.

De Suzuki Ignis is een geval apart. De auto was een heel vroege cross-over, waardoor je profiteert van een hoge zit zonder dat daar een koets omheen zit zoals die van een Daihatsu Young-RV of Honda Jazz, die vaak worden weggezet als bejaardenauto’s. De Ignis die tot 2003 leverbaar was, had bovendien bovengemiddeld goede rijeigenschappen. De generatie die volgde leek meer op een SUV, waar de weggligging vervolgens onder de lijden had.

Opvallen is gegarandeerd met deze Smart ForFour

Toyota IQ uiterst wendbaar

Wil je wel het ruimte aanbod van een mini-mpv maar niet de bijbehorende vormgeving? Dan kom je uit bij de Skoda Fabia Combi. De compacte stationwagen heeft op de 1.4 16v oerdegelijke motoren en ook roestvorming was het model vreemd. Het aanbod is groot en voor 2.000 euro heb je al een goede.

Bij Toyota ben je aan het goed adres voor oerdegelijke auto’s. Dat betekent tevens dat de tweedehands modellen van het merk, ondanks het grote aanbod, niet goedkoop zijn. Ook hoge kilometerstanden zijn eerder regel dan uitzondering. Bovendien zijn lang niet alle modellen even spannend. Daarom kiezen we voor dit overzicht voor de IQ.

De vormgeving is misschien niet ieders smaak, maar de Toyota IQ is zeer wendbaar. Ondanks de afmetingen van een Smart zat er in de IQ wel een achterbank. Binnenin zien we verder fraaie afwerkingsdetails, bijzondere vormgeving en apart materiaalgebruik.

Toyota heeft veel werk van het IQ-interieur gemaakt

Mercedes-Benz A-Klasse hoeft niet duur te zijn

In de categorie outsiders nemen we de Dacia Sandero, de Chevrolet Spark BiFuel en de Mercedes-Benz A-Klasse op. De Dacia is nog relatief jong, ruim en desondanks zeer betaalbaar. Bovendien zit de auto verbluffend simpel in elkaar, waardoor deze goedkoop in onderhoud is. De Sandero is totaal zonder franje, maar daarom misschien juist een gouden aanbieding.

De Chevrolet Spark kwam dankzij zijn gasinstallatie een aantal jaar terug in aanmerking voor het lage bijtellingstarief. Hierdoor zijn er relatief veel van verkocht. De motor levert slechts 65 pk, waardoor je geen haast moet hebben met de Spark. Daar staat tegenover dat je zeer goedkoop kunt tanken (0,85 euro).

Een Mercedes-Benz A-Klasse hoeft niet duur te zijn, ook de exemplaren van de tweede serie niet. Als je je budget precies tot 5.000 euro oprekt, heb je een prima uitgeruste A-Klasse met een relatief gunstige kilometerstand. De eerste generatie is voor bodemprijzen te krijgen. Dan moet je wel genoegen nemen met krakende interieurdelen. Ook roestvorming is niet uit te sluiten. Blijf weg van de exemplaren met automaat en een lamellendak.

Een Mercedes-Benz valt niet per definitie buiten het budget

