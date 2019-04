Sommige merken zetten inmiddels meer auto's af aan particulieren via private lease dan via traditionele verkoop. Private lease is echter weinig anders dan huur. Als je alle huurpenningen over de jaren bij elkaar optelt, kom je tot de conclusie dat je daarvan gemakkelijk een auto had kunnen kopen. Wat zijn de plus- en minpunten?

Private lease bestaat nog niet zo heel lang. Het vergelijkbare, zakelijke operational lease wel. Grote(re) ondernemingen die niet over voldoende middelen beschikten om een compleet wagenpark aan te schaffen en onderhouden, werd op die manier de helpende hand geboden. Later kwam daar financial lease bij, in feite een duur woord voor lening, koop op afbetaling.

Private lease is een kwestie van je goed laten informeren

Afschrijving meest onzekere kostenpost

Het eerste wat opvalt, is dat hoe groter de auto is, hoe kleiner op het eerste gezicht het voordeel van private lease. Reden is dat de grootste kostenpost (de afschrijving) meteen de meest onzekere factor is en aanbieders een bepaalde veiligheidsmarge voor zichzelf willen inbouwen. Vandaar ook dat je zelden private lease-aanbiedingen ziet van auto's groter dan het C-segment, de klasse waarin een auto als de Volkswagen Golf opereert.

Wat direct daarna opvalt, is dat de verschillen inclusief het brandstofverbruik heel wat kleiner zijn dan wellicht gehoopt. En dat terwijl de benzinedorst na de afschrijving de grootste kostenpost van een auto is en een net zo grote hap uit het budget neemt als wegenbelasting, verzekering én onderhoud samen.

De wegenbelasting is geen onzekere factor: aan de hand van het gewicht en je provincie weet je precies wat je kwijt bent, tussentijdse mutaties daargelaten. En het onderhoud? Nou, uitgaande van onderstaande voorbeelden gaat het om auto's die je van 0 naar 60.000 kilometer rijdt. Dan praat je over weinig meer dan twee, drie standaard beurtjes waarbij belangrijke zaken als vervanging van de distributieriem nog lang niet aan de orde zijn. Kortom: ook nog aardig te overzien.

Voor het voorbeeld is uitgegaan van de exploitatiekosten per maand, gedurende vier jaar, bij 15.000 kilometer per jaar.

Kia Picanto 1.0 CVVT Comfortline 5-deurs in privébezit Afschrijving: 140 euro

Wegenbelasting: 18 euro

Verzekering: 33 euro

Onderhoud: 43 euro

Brandstof: 117 euro

Totaal per maand: 351 euro

Private lease, tarief goedkoopste aanbieder, inclusief brandstof: 329 euro

Renault Captur TCE 90 Limited in privébezit Afschrijving: 222 euro

Wegenbelasting: 38 euro

Verzekering: 49 euro

Onderhoud: 51 euro

Brandstof: 138 euro

Totaal per maand: 498 euro

Private lease, tarief goedkoopste aanbieder, inclusief brandstof: 492 euro

Volkswagen Golf 1.0TSI (110 pk) Comfortline in privébezit Afschrijving: 240 euro

Wegenbelasting: 38 euro

Verzekering: 55 euro

Onderhoud: 51 euro

Brandstof: 122 euro

Totaal per maand: 506 euro

Private lease, tarief goedkoopste aanbieder, inclusief brandstof: 507 euro

Opgebouwde no-claim kan verloren gaan

De verzekering is een verhaal apart, want normaliter blijft de auto op naam van de leasemaatschappij staan. Dat betekent dat je opgebouwde no-claim verloren kan gaan, en als je ooit weer zelf de eigenaar van een auto wordt, je gewoon weer begint bij nul schadevrije jaren.

Dit is dus een nadeel van private lease dat overigens niet in bovenstaand rekenvoorbeeld verdisconteerd zit, simpelweg omdat deze situatie voor iedereen anders is.

Er bestaan overigens leasemaatschappijen die toestaan de auto op jouw eigen naam te zetten (in dat geval betaal je de wegenbelasting ook zelf), waarbij hij dan wel 'geblokkeerd' wordt, zodat je 'm niet tussentijds kunt verkopen. Je no-claim ben je dan niet kwijt en je kunt fijn verder bouwen aan schadevrije jaren.

Een andere mogelijkheid is om na beëindiging van het contract een zogeheten 'Schadevrij-rijden Verklaring' bij de leasemaatschappij op te vragen. Overigens: ook al is de verzekering inbegrepen in het leasetarief, in geval van schade is er een eigen risico dat tot honderden euro's op kan lopen. Jongeren kunnen er trouwens wél baat bij hebben, omdat zij vaak nog maar weinig of helemaal geen no-claim hebben opgebouwd.

Bij een Golf is het de vraag of private lease goedkoper is

Leasecontract wordt aangemeld bij het BKR

Wie least, gaat gewoon een lening aan met bepaalde, soms strikte voorwaarden. Het eerste is de lening zélf, want het leenbedrag is van invloed mocht je in de nabije toekomst een andere lening nodig hebben, bijvoorbeeld een hypotheek voor het kopen van een huis.

Het private leasecontract wordt dan ook aangemeld bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). Een paar maanden achterstand (door wat voor reden dan ook) betekent niet alleen dat de auto weer bij je wordt opgehaald - al dan niet met overhandiging van een boete wegens contractbreuk – het leidt tevens tot een aantekening hierover bij het BKR.

De consumentenbond wijst er dan ook op dat een BKR-registratie van invloed is op hoeveel je kunt lenen voor een hypotheek. Daarnaast wordt er (net als bij een lening) 65 procent van het leasebedrag op de maximale maandelijkse woonlasten in mindering gebracht.

Extra kilometers maken is kostbaar

En dan de 'strikte' voorwaarden - we doelen daarbij op de kilometrage. In bovenstaande voorbeelden gingen we uit van 15.000 kilometer per jaar. Contracten met minder dan wel meer kilometers zijn uiteraard eveneens mogelijk, maar je moet je er wél aan houden.

Blijkt in de praktijk dat je minder rijdt - en dus eigenlijk een te hoog leasebedrag betaalt - dan wordt dit lang niet altijd verrekend. Sommige maatschappijen bieden wel een mogelijkheid tot tussentijdse wijziging aan. Blijkt in de praktijk dat je juist veel meer rijdt, dan worden extra kosten in rekening gebracht: 5 tot 15 cent per kilometer. Dat kan flink aantikken.

Daarentegen zijn er ook aanbieders die tegen gereduceerd tarief extra kilometerbundels aanbieden, zoals bij een gsm-abonnement. Nog meer zaken waar je alert op moet zijn: kijk of een overlijdensrisicoverzekering in het leasepakket zit. Stel dat je overlijdt, dan zitten je nabestaanden niet met een restschuld wegens het niet uitdienen van een contract, en da’s wel zo prettig. Ook pechhulp en vervangend vervoer zijn niet altijd standaard.

De Kia Picanto doet het goed bij private leaserijders

Geen gedoe met inruilen

Behalve nadelen biedt private lease ontegenzeggelijk voordelen. Is autogebruik voor jou belangrijker dan autobezit, dan rijd je voor een overzichtelijk bedrag een splinternieuwe auto waarin bovendien geen (eigen) geld zit.

Er is geen gedoe rondom inruilen/onderhandelingen als het contract te zijner tijd uitgediend is: je levert je auto gewoon in en laat je huidige, eigen auto achter bij de dealer waar je een private leasecontract bent aangegaan, dan heb je óf het inruilbedrag in je zak (altijd handig om iets achter de hand te hebben!) óf je gebruikt dat als aanbetaling, zodat de maandtermijnen omlaag gaan.

Bij private lease rijd je voor een overzichtelijk bedrag een nieuwe auto