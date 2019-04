Je zou het haast vergeten, maar Ford leverde enkele jaren geleden al een volledig elektrische Focus en een plug-inhybride C-Max. Veel succes hadden de modellen niet. Dat weerhoudt het merk er niet van het opnieuw te proberen met geëlektrificeerde modellen in Europa.

Vorige week deed Ford in Amsterdam al zijn plannen uit de doeken. Op korte termijn komen er modellen met mild-hybridtechniek, hybrideaandrijving, plug-inhybrideaandrijving en volledig elektrische auto's.

"In 2020 zal naar verwachting 80 procent van ons volume een vorm van elektrificatie hebben", zegt pr-manager van Ford Sebastiaan van de Pol. Hij rekent erop dat elektrificatie bij Ford op termijn eenzelfde rol zal vervullen als hybride bij Toyota.

Ford Europa-president Stuart Rowley voegde daar in een persbericht aan toe dat elektrificatie hiermee "voor een groot publiek relevant en bereikbaar" is geworden.

Mild-hybridsysteem vormt aftrap

De Fiesta, Focus en de Kuga krijgen de beschikking over een mild-hybridsysteem dat remenergie kan opslaan en vrijgeven tijdens het accelereren. In de Fiesta en de Focus werk de techniek samen met een 1,0-liter driecilinder benzinemotor. Het totale vermogen komt uit op 155 pk.

Dankzij de elektrische ondersteuning verbruikt de Fiesta volgens Ford 4,9 liter per 100 kilometer, terwijl de Focus genoeg zou nemen met 4,7 liter per 100 kilometer. De modellen worden begin 2020 op de markt verwacht.

In de nieuwe Kuga is het mild-hybridsysteem gekoppeld aan een 150 pk sterke dieselmotor. Het is nog niet bekend wanneer deze auto op de markt verschijnt. Ook de Transit- en Transit Custom- bedrijfswagens van Ford krijgen deze techniek.

De Ford Puma, die later dit jaar als cross-over terugkeert in het aanbod van Ford, zal ook als mild-hybrid leverbaar worden. De auto zal in het Roemeense Craiova van de band rollen. De eerste Puma was tussen 1997 en 2002 leverbaar, toen nog in de vorm van een tweedeurscoupé.

Ford Kuga krijgt drie vormen van elektrificatie

De Kuga Hybrid heeft een 2,5 liter-benzinemotor en een achttrapsautomaat. De auto kan desgewenst met voor- of vierwielaandrijving worden geleverd. De plug-inhybrid heeft dezelfde motor, maar dan in combinatie met een elektromotor en accupakket van 14,4 kWh. De auto moet meer dan 50 kilometer ver komen op een acculading.

Volgens Ford is de nieuwe Kuga daarmee het eerste model met drie verschillende elektrificatie opties. De plug-inhybrideaandrijving gaan we ook terugzien op de Transit en Tourneo Custom, de personenversie van de Transit-bestelwagen.

Explorer is verrassende en grote nieuwkomer

Opvallend is de komst van de Ford Explorer plug-inhybride, een model dat aanvankelijk alleen voor de Amerikaanse markt bedoeld leek. Daar is de auto een goede bekende: de eerste generatie kwam er in 1991 op de markt.

De Amerikaanse inborst van de Explorer blijkt onder meer uit de afmetingen van het model. De auto is ruim 5 meter lang en heeft een wielbasis van ruim 2,86 meter. Het interieur biedt dat ook plaats aan zeven inzittenden. Ford Nederland heeft dan ook niet direct een concurrent voor de auto voor ogen.

De komst naar Europa van de Explorer hangt samen met de aanwezigheid van een plug-inhybrideaandrijflijn, waardoor de grote vierwielaangedreven cross-over op papier een verbruik van 3,4 liter op 100 kilometer heeft.

"Ook in Nederland is er veel vraag naar grote SUV's. Onze Edge is er voor Europa echter alleen als diesel en dat is voor veel potentiele klanten niet de gewenste motorisatie. Daarnaast hebben we met de Explorer nu ook weer zevenzitter in ons aanbod", aldus Van de Pol.

Het plug-inhybridesysteem bestaat uit een 350 pk sterke 3,0-liter V6-motor die samenwerkt met een 100 pk sterke elektromotor. Het accupakket heeft een capaciteit van 13,1 kWh, waarmee volgens Ford een reikwijdte van 40 kilometer haalbaar is. De automaat heeft liefst tien verzetten. De Explorer, die 2.500 kilo mag trekken, komt begin volgend jaar naar Nederland. Een richtprijs heeft de importeur nog niet.

SUV met 600 kilometer actieradius

Het sluitstuk van de elektrificatie plannen in een op de Mustang geïnspireerde SUV. Deze auto komt volgens Ford meer dan 600 kilometer ver op een acculading. De presentatie van het model staat voor volgend jaar gepland. Voor de auto doet de naam Mustang Mach-E de ronde.

Ook de Transit bestelwagen zal vanaf 2021 met een volledig elektrische aandrijflijn beschikbaar komen.

Voor het bijladen van de plug-inhybride auto's en de vollledig elektrische voertuigen werkt Ford samen met NewMotion. Daarnaast is het een van de bedrijven achter het Ionity-laadnetwerk. Ford leverde in 2013 en 2014 de Ford Focus Electric. Een jaar later introduceerde het merk de C-Max plug-inhybrid, die in 2017 verdween.

