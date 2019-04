Zomerbanden in de maat 225/45 R 17, die onder auto's als de BMW 1-Serie zitten, zijn er van verschillende merken. De bekende bandenfabrikanten scoren doorgaans goed in bandentests. Nu blijkt dat ook enkele opkomende merken prima rubber leveren.

In totaal werden 53 zomerbanden getest, waarvan er twintig doorgingen naar de finale. Welke dat waren, werd bepaald op het punt remeigenschappen. Zowel op nat als droog wegdek werd gekeken hoe het met de remcapaciteiten van alle banden is gesteld.

De testauto met Hankook Ventus S1 evo³ 94 Y-banden stond bij een snelheid van 80 kilometer per uur op nat wegdek na 28,8 meter weer stil. De slechtste band op dit onderdeel, de Star Performer UHP 1 94 W, scoorde 39,4 meter.

Op droog wegdek sta je bij een snelheid van 100 kilometer per uur met de Michelin Pilot Sport 4 91 Y na 34,2 meter stil, terwijl dat met Paxaro Summer Performance 94 Y-banden na 39,9 meter is.

Remweg op nat wegdek bij 80 km/u Hankook Ventus S1 evo³ 94 Y: 28,7 meter

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 91 Y: 28,8 meter

Pirelli P Zero 94 Y: 28,9 meter

Michelin Pilot Sport 4 91 Y: 29,6 meter

Nokian Wetproof 94 W: 29,7 meter

Remweg op droog wegdek bij 100 km/u Michelin Pilot Sport 4 91 Y: 34,2 meter

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 91 Y: 34,7 meter

Kenda Emera A1 KR 41 94 Y: 34,9 meter

Pirelli P Zero 94 Y: 35,1 meter

Fulda SportControl 2 91 Y: 35,1 meter

Een test om te kijken bij welke snelheid het contact met het wegdek verloren gaat.

Onbekende merken scoren goed

Opvallend is de prestatie van het onbekende merk Kenda uit Taiwan, dat zowel op nat als droog wegdek beter scoorde dan gerenommeerde bandenfabrikanten als Bridgestone, Vredestein en Dunlop. Ook op het onderdeel aquaplaning, de snelheid waarop de band het contact met de rijbaan verliest, en de hoogst gemeten bochtensnelheid op nat wegdek kon Kenda zich meten met de beste tien merken.

Aquaplaning Michelin Pilot Sport 4 91 Y: 99,7 km/u

Toyo Proxes Sport 94 Y: 96,8 km/u

Dunlop Sportmaxx RT2 91 Y: 96,1 km/u

Kenda Emera A1 KR 41 94 Y: 95,7 km/u

Falken Azenis FK510 94 Y: 95,6 km/u

Rijgedrag op nat wegdek Michelin Pilot Sport 4 91 Y: 76,5 km/u

Nokian Wetproof 94 W: 75,9 km/u

Pirelli P Zero 94 Y: 75,7 km/u

Bridgestone Turanza T005 91 W: 74,9 km/u

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 91 Y: 74,7 km/u

Een testauto op het onderdeel bochtensnelheid op nat wegdek.

Grote verschillen in levensduur

Eveneens opvallend waren de goede scores van het Indiase Apollo-rubber en het Taiwanese merk Maxxis. Niet alleen op nat wegdek presteren de banden goed, ze kenmerken zich ook door het lage geluidsniveau bij voorbijrijden en de geringe rolweerstand.

Bij 80 kilometer per uur was de Apollo-band met 71,5 dB(A) de op twee na stilste. Op het onderdeel rolweerstand eindigden Maxxis en Apollo op de plaatsen vier en vijf. De levensduur laat bij Maxxis en vooral Kenda te wensen over. De Kenda Emera A1 KR 41 94 Y-band, die in China wordt geproduceerd, is na 28.080 kilometer aan vervanging toe, de Maxxis Premitra 5 94 W na 35.490 kilometer. De Apollo-band doet het met 40.560 kilometer een stuk beter.

Levensduur Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 91 Y: 54.210 km

Michelin Pilot Sport 4 91 Y: 51.090 km

Continental PremiumContact 6 91 Y: 50.700 km

Sava intensa UHP 2 91 Y: 44.850 km

Dunlop Sportmaxx RT2 91 Y: 41.730 km

Op droog wegdek zijn de verschillen qua bochtensnelheid het kleinst. Op dit onderdeel zijn het vooral de bekende merken die de dienst uitmaken.

Rijgedrag op droog wegdek Pirelli P Zero 94 Y: 118 km/u

Michelin Pilot Sport 4 91 Y: 117,7 km/u

Hankook Ventus S1 evo³ 94 Y: 117,5 km/u

Falken Azenis FK510 94 Y: 117,4 km/u

Vredestein Ultrac Vorti 94 Y: 117,1 km/u

