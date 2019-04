Ford heeft de nieuwe Kuga onthuld, een model dat niet alleen als hybride op de markt komt, maar ook als plug-inhybride. Daarnaast levert het merk mild-hybridtechniek.

Volgens Ford is de nieuwe Kuga daarmee het eerste model met drie verschillende elektrificatie opties.

De mild-hybridversie heet Kuga EcoBlue Hybrid en beschikt over een 150 pk sterke dieselmotor. Deze is aangepast volgens een bekend recept, met een 48V-starter-generator. Daardoor is de auto in staat om remenergie op te vangen en de opgewekte stroom bij accelereren weer vrij te geven.

De Kuga Hybrid heeft een 2,5 liter-benzinemotor en een achttrapsautomaat. De auto kan desgewenst met voor- of vierwielaandrijving geleverd worden. De plug-inhybrid heeft dezelfde motor, maar dan in combinatie met een elektromotor en accupakket van 14,4 kWh. De auto moet meer dan 50 kilometer ver komen op een acculading.

De dieselversie van de Kuga wordt geleverd met een 1,5 liter-motor met 120 pk of een 2.0 met 180 pk en standaard vierwielaandrijving, terwijl benzinerijders de keuze hebben uit een driecilinder 1.5 Ecoboost die er met 120 en 150 pk is. Een handgeschakelde zesbak is bij deze motoren standaard, een achttrapsautomaat kost extra.

Het is nog niet bekend wanneer de derde generatie van de Kuga naar Nederland komt.

