Nederlandse personenauto's zijn gemiddeld elf jaar oud, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. In 2009 was die gemiddelde leeftijd nog negen jaar. Ook qua kleur is er iets veranderd; een derde van de auto's is nu grijs, terwijl in 2003 blauw nog de meest voorkomende kleur was.

De gemiddelde leeftijd van alle wegvoertuigen is de afgelopen tien jaar gestegen. De motorfiets heeft met gemiddeld 21 jaar de hoogste leeftijd, terwijl trekkers voor oplegger met zes jaar gemiddeld het jongste zijn.

Grijs en zwart zijn de meest voorkomende kleuren, bij zowel personenauto's van particulieren als bedrijfswagens. Bij particulieren is blauw daarna de meest voorkomende kleur, bij bedrijven wit. Groen en rood nemen al jaren af; tussen 2003 en 2019 van respectievelijk 14 naar 4 procent en van 19 naar 7 procent.

Aantal bestelauto's neemt sterk toe

Het aantal voertuigen nam in een jaar met 227.000 toe, waarmee er begin 2019 12,7 miljoen geregistreerd stonden. Dat is 1,8 procent meer dan begin 2018. Naar verhouding nam het aantal trekkers voor oplegger en bestelauto's in het afgelopen jaar het meest toe.

Begin 2019 waren er 1,1 miljoen bedrijfswagens in Nederland, een toename van ruim 3 procent in een jaar. Bestelauto's vormden hierbij met 81 procent het grootste aandeel. Trekkers voor opleggers vormen daarna de grootste groep bedrijfsmotorvoertuigen. Deze groep nam met 4 procent toe tot ruim 80.000.

Helft van de Nederlanders heeft een auto

Er zijn begin dit jaar 8,5 miljoen personenauto's, wat 1,9 procent meer is dan een jaar eerder. Deze soort vormt daarmee twee derde van alle wegvoertuigen in Nederland.

De helft van alle Nederlanders van achttien jaar of ouder had begin 2019 een auto op naam staan. 88 procent van hen had één personenauto op naam, de rest had er meerdere in bezit.