Een op de drie nieuw verkochte auto's in Noorwegen is van Tesla. In het land is het aandeel elektrische auto's op het totale aantal verkopen van nieuwe wagens in maart opgelopen tot 58,4 procent. Dit is een nieuw record, meldt de Norwegian Road Federation (NRF) maandag.

Over heel 2018 was het percentage nieuw verkochte elektrische auto's in het land ruim 31 procent van het totaal. In 2017 was dit aandeel nog bijna 21 procent. Noorwegen is met de meeste elektrische auto's per hoofd van de bevolking de wereldwijde koploper op dit gebied.

Vooral de gunstige belastingregeling voor elektrische auto's en de toenemende beschikbaarheid van de modellen zouden bijdragen aan het succes. Noorwegen heeft zich tot doel gesteld om alle vervoersmiddelen die op fossiele brandstof lopen in 2025 uit te bannen.

Bepaalde belastingen gelden daarom niet voor elektrische auto's en wel voor diesel- en benzineauto's.

Daardoor hebben merken met een groot aanbod elektrische auto's als Tesla en Nissan de verkopen zien stijgen. Makers als Toyota en Daimler blijven vanwege een gebrek aan elektrisch aanbod juist achter.