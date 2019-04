Camperhuur kan een prima alternatief zijn voor kopen, zeker voor wie zonder al te veel voorkennis in het camperavontuur stapt. Er is zelfs een alternatief voor het huren van een camper bij een verhuurbedrijf: camperverhuur tussen particulieren onderling, maar met een digitaal platform als vangnet.

Een camper is een hele aanschaf, vooral als je weet dat die een groot deel van het jaar werkloos is. Daarom verhuren steeds meer particulieren hun camper. Dat kan aardig wat geld opleveren én de camper wordt (goed) gebruikt, want stilstand is vaak tevens achteruitgang.

Sommige verhuurders gaan zover dat zij platforms oprichten: een schakel tussen verhuurder en huurder. De laatste jaren zijn die aan een aardige opmars bezig. Denk daarbij aan Goboony, Camptoo en het Duitse PaulCamper, dat inmiddels ook een Nederlandse vertegenwoordiging heeft.

Samen zijn ze goed voor een bestand van vele duizenden campers die particulieren te huur hebben staan, variërend van charmante oudjes als het bekende Volkswagen-busje tot de jongste modellen van gerenommeerde merken.

Goboony en PaulCamper zijn samen goed voor meer dan 5.000 campers.

‘Verhuurder verdient geld, de huurder bespaart geld’

Goboony, een Nieuw-Zeelandse term voor 'trek eropuit en verdwaal', is opgericht door Mark de Vos en Foppe Mijnlieff, die elkaar in 2011 leerden kennen tijdens een reis door Nieuw-Zeeland.

"Terug in Nederland had het campervirus mij gegrepen en kocht ik onze eerste camper, om er later achter te komen dat in heel Europa twee miljoen campers staan, die gemiddeld slechts vier weken per jaar actief zijn. Ik vind dat echt doodzonde, en dat terwijl de vraag zo groot is."

De Vos wijst erop dat campers al snel 20 tot 25 jaar mee gaan, aangezien ze doorgaans maar 7.000 kilometer per jaar rijden. Dat betekent tevens dat veel eigenaren een groot deel van het jaar, volgens De Vos tot wel twintig weken, hun camper kunnen verhuren.

PaulCamper deelt een soortgelijk verhaal. Het Duitse bedrijf werd in 2013 opgericht door Dirk Fehse, toen hij zijn eigen camper 'Paul' als eerste camper via zijn platform te huur aanbood. Inmiddels worden jaarlijks zo'n 230.000 campernachten geboekt en staan er drieduizend verhuurders op het peer-to-peerverhuurplatform.

"Verhuurders kunnen heel eenvoudig hun campers te huur aanbieden. Ze registreren zich op onze website en vullen een profiel in van hun camper, inclusief een paar goede foto’s. Daarna kunnen ze tegen een betaalbaar tarief hun camper verhuren. De verhuurder verdient geld, de huurder bespaart geld."

Campers hebben een lange levensduur.

Voor elk wat wils

Er zijn volgens PaulCamper een aantal factoren waarmee je zeker rekening moet houden: bestemming, grootte en inrichting. Blijf je gewoon in Nederland, of wil je bijvoorbeeld naar Italië? Afhankelijk daarvan kies je een bepaald type camper (benzine of diesel). En met een oud Volkswagen-busje duizenden kilometers rijden is niet verstandig.

Ga je voor een klassiek Volkswagen-busje, dan moet je er rekening mee houden dat de inrichting (qua comfort) hierop is afgestemd. Ook moet je nadenken over je wensen wat betreft keuken en slaapplaatsen. "De campers op ons platform zijn overigens compleet uitgerust, maar bepaalde zaken als een fietsendrager zijn niet altijd standaard, dus let daar eveneens op."

Bij Goboony klinken woorden van dezelfde strekking. De Vos: "Ja, er is enorm veel keuze in huurcampers. Het is letterlijk een dwarsdoorsnede van wat er op de weg rijdt."

Wacht niet te lang voor een Volkswagen-busje

Om de gewenste camper te vinden, moet je er snel bij zijn. Nederlanders zijn volgens De Vos namelijk kampioen vroegboeken. "Bijna 60 procent van de Nederlanders boekt al in december, januari of februari tegenover bijvoorbeeld slechts 4 procent van onze Italiaanse klanten. Onze ervaring is dat met name compacte campers erg gewild zijn. De vraag daarnaar is meer dan twee keer zo groot als het aanbod. Datzelfde geldt voor campers met airconditioning in het woongedeelte."

De iconische T1- en T2-Volkswagen-busjes zijn ook enorm populair. De vraag, vooral onder jongeren, is meer dan vier keer zo groot als het aanbod. Jongeren boeken vaak pas in mei of juni, maar dat kunnen ze volgens De Vos beter niet doen.

Doordat steeds meer eigenaren besluiten hun camper te verhuren, komt er echter wél steeds nieuw aanbod bij. Toch moeten huurders snel zijn. "Afgelopen zomer zagen we dat nieuw aangeboden campers op ons platform soms al binnen dertig seconden hun eerste aanvraag kregen. Zo kunnen campereigenaren alleen al in de zomer duizenden euro's verdienen aan de verhuur en dat is de reden waarom camperdelen zo hard groeit."

Volkswagenbusjes zijn erg populair onder jongeren.

Huren is tot 40 procent goedkoper

Goboony stelt dat het huren van een camper van een particulier gemiddeld 25 tot 40 procent goedkoper is dan bij een verhuurbedrijf. "Deels komt dit doordat er ook oudere campers worden gedeeld en deels doordat particulieren sowieso vaak een lagere prijs vragen. De borg is meestal 1.000 euro, maar die kan verlaagd worden tot 150 euro."

PaulCamper ziet camperen als iets persoonlijks en laat zodoende de verhuurders redelijk vrij in het bepalen van regels als huurprijs per dag, borg en een kilometerprijs voor extra kilometers. Ook mag de verhuurder bijvoorbeeld een minimumleeftijd van de huurder bepalen.

"Wat betreft de verzekering: er zijn geen kleine lettertjes, wel extra zekerheid. Met de speciale verzekeringsmodule is zowel de verhuurder als de huurder namelijk zeker dat elke onverhoopte schade is gedekt. Wel bestaat er een eigen risico waarmee de huurder rekening moet houden."

