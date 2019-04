BMW wil de komende jaren omschakelen van autofabrikant naar een techbedrijf dat hoogwaardige mobiliteitsoplossingen biedt. Dat gaat niet zonder slag of stoot. We spraken met bestuurslid Klaus Fröhlich over de uitdagingen waar het merk voor staat.

Kijk ook op AutoWeek.nl

BMW wil volgens topman Harold Krüger in de toekomst niet alleen auto's verkopen, maar ook technologie. Bestuurslid Fröhlich is ervan overtuigd dat op dit vlak een beslissende slag zal worden geleverd op het strijdtoneel dat de auto-industrie heet.

"Er moet op dit moment zoveel in verschillende nieuwe technieken en technologieën geïnvesteerd worden dat sommige fabrikanten het niet zullen overleven. Het wordt simpelweg te duur. Dat verklaart ook deels onze samenwerking met Daimler op het gebied van mobiliteitsdiensten en autonoom rijden", zegt het bestuurslid tegen NU.nl.

Ook bij BMW worden bepaalde zaken tegen het licht gehouden. Zo is het niet langer vanzelfsprekend dat alle modellen een dieselmotor zullen krijgen. Ook in het aanbod van benzinemotoren moet worden gesnoeid.

Een keur aan brandstofmotoren is niet langer vanzelfsprekend.

Ontwikkelen brandstofmotoren wordt steeds duurder

Op dit moment vragen onze belangrijke afzetmarkten nog om een specifiek aanbod. In China moet je volgens Fröhlich veel versies van de 7-Serie aanbieden, in Europa is een diesel een must en in de Verenigde Staten wil men zeker twee tot drie benzinemotoren. Dat is echter niet vol te houden.

"We kunnen niet meer voor elke markt een aandrijflijn ontwikkelen, temeer de homologatie steeds moeilijker en daardoor steeds duurder wordt. We moeten ongeveer elke twaalf maanden met een update komen. En dan te bedenken dat de overgang naar volledige elektrische mobiliteit nog decennia gaat duren."

Diesel is altijd al een Europese aangelegenheid geweest en dat zal zo blijven. Het aandeel van dieselauto’s in de verkoop is weliswaar gedaald, maar lijkt zich bij BMW nu op zo'n 50 procent te hebben gestabiliseerd.

Daarnaast zien beleidsbepalers dat de overstap naar benzineauto's in combinatie met de nieuwe verplichte testmethode (WLTP) voor een hogere gemiddelde CO2-uitstoot heeft gezorgd, waardoor er weer meer aandacht is voor diesel als onderdeel van de oplossing.

Diesel zal in de toekomst desondanks geen massaproduct meer zijn. "We hebben niet de middelen om enkel voor Europa een aandrijflijn te ontwikkelen. Daarom houden we het op viercilinder- en zescilinder-dieselmotoren. En ook daarbinnen kan worden gesnoeid."

De met name in China en de Verenigde Staten populaire 7-Serie.

'Waterstofauto's zijn slechts voorzorgsmaatregel'

Stekkerauto's zijn voor veel fabrikanten een logische zet in het terugdringen van de CO2-uitstoot en dat is bij BMW geen uitzondering. Het merk levert al een aantal jaar de volledig elektrische i3 en heeft daarnaast een groot aantal plug-inhybride auto's in het aanbod. De elektrische actieradius van deze modellen werd onlangs opnieuw vergroot. Toch kan die ontwikkeling niet voortduren.

"Het rijbereik van plug-inhybrides wordt steeds groter, dat klopt. Maar deze groei is niet oneindig. Met zo'n 80 kilometer hebben we de zogeheten sweet spot wel bereikt. Dat is namelijk in nagenoeg alle gevallen genoeg voor de dagelijkse afstand. Als je veel meer wil, wordt de auto simpelweg te duur. Voor elke kilometer moet betaald worden en daar is weinig bereidheid voor bij de consument", aldus Fröhlich.

Over waterstofauto's als alternatief voor personenwagens met een verbrandingsmotor is de BMW-man sceptisch. Deze techniek blijft wat hem betreft voorbehouden aan bedrijfswagens.

"De techniek heeft meer bescherming nodig, waardoor je het eigenlijk alleen in een grotere carrosserie kunt inbouwen. Daarmee wordt het product, dat door de kostbare techniek toch al niet goedkoop is, nog duurder. De aandacht die er binnen BMW voor waterstofauto's is, is dan ook vooral als voorzorgsmaatregel indien er in bepaalde landen regelgeving komt waardoor we wel zouden moeten."

BMW heeft sinds een aantal jaar een groot aantal plug-inhybrides in het aanbod.

'Actieradius van 800 kilometer is zinloos'

De BMW Group lanceert volgend jaar twee nieuwe elektrische modellen, de Mini-e en de BMW iX3. De aandacht van het merk ligt echter bij de volgende generatie elektrische voertuigen, zoals de iNext en i4. De iX3 moet het grote publiek warm maken voor de nieuwe generatie elektrische auto's van BMW.

"Je kan niet gaan van een situatie waarin je geen aanbod van elektrische auto's hebt in het hogere segment naar een situatie waarin je plots duizenden hypermoderne elektrische voertuigen hebt. Bovendien zit men in het segment waar de iX3 opereert simpelweg te wachten op een elektrische optie", legt Fröhlich uit.

Daarnaast moeten de zogeheten kernproducten van BMW zoals de 3-Serie, 5-Serie en X3 een elektrische tegenhanger hebben, aldus het bestuurslid. "Een model als de i4 komt er niet omdat we met Tesla willen concurreren, maar simpelweg omdat onze klanten in dat segment een elektrische auto verwachten. Het sluit aan bij het aanbod van BMW."

De i4 en iNext krijgen een rijbereik van meer dan 600 kilometer. Toch moet het belang van een grote actieradius volgens Fröhlich niet worden overschat. Dit is wat hem betreft niet zaligmakend.

"Er wordt wel vaak geroepen dat er een elektrische auto met een rijbereik van 800 kilometer moet komen, maar dat zijn zinloze producten. Dergelijke batterijen zijn nauwelijks bij te laden en de capaciteit die ervoor nodig is, is nog schadelijk voor de accu ook. Die zou het niet lang uithouden, waarmee je auto gezien de waarde van de batterij waarschijnlijk direct economisch total loss is."

De i4 moet meer dan 600 kilometer ver kunnen komen op een acculading.

Kijk ook op AutoWeek.nl