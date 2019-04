Aan het begin van het voorjaar halen veel eigenaren van een klassieke auto hun gekoesterde voertuig weer uit de winterstalling. Waar moet je op letten bij het laten ontwaken van deze auto's?

Als oudere auto's met in sommige gevallen kwetsbare techniek lang stil hebben gestaan is het niet per definitie een kwestie van starten en lopen. Zo is het niet alleen van belang om alle vloeistoffen te controleren, ook loont het de rubberen onderdelen te inspecteren. Denk daarbij aan de banden, ruitenwissers en slangen.

Een veelgehoorde tip bij het stallen van klassieke auto’s is om de banden harder op te pompen dan nodig. De bandenspanning kan voor het rijden weer terug naar normaal niveau.

Daarna is het zaak na te gaan of alles het nog doet. Veel eigenaren ontkoppelen bij het stallen van een klassieker de accu of halen deze zelfs in zijn geheel uit de auto. Als de accu aan een zogeheten druppelaar heeft gelegen, kan deze zo weer worden aangesloten. Alle lampjes zouden hiermee weer aan moeten springen.

'Ik weet niet of ik het goede voorbeeld geef'

Niet alle eigenaren volgen echter een stappenplan. "Ik ben niet de soort persoon die de auto met de banden van de grond af zet of de banden extra hard oppompt", laat Joris van Stralen weten. Van Stralen is in het bezit van een Ford Mustang uit 1968.

"Ook zet ik de rubbers en chroom niet in het vet of de accu op de druppellader. Dat gaat mij allemaal veel te ver. Wel check ik voor de eerste rit of alle vloeistoffen nog op pijl zijn en gooi ik er het liefst zo snel mogelijk verse 98 octaan-benzine in."

AutoWeek-redacteur Michiel Willebrands, verantwoordelijk voor de AutoWeek Classics-uitgave, heeft een vergelijkbare benadering.

"Zelf heb ik al jaren een Chevrolet Malibu uit 1978 die ik in het voorjaar uit de stalling haal. Gevalletje starten-lopen, al dan niet met assistentie van een extra grote accu. Verder doe ik eigenlijk niets bijzonders aan de auto na zijn winterslaap, dus ik weet niet of ik het goede voorbeeld geef aan de klassiekerliefhebbers", aldus Willebrands.

Van Stralen spaart zijn Mustang niet.

'Meteen een flinke rit'

Ook voor Robert van Overbeeke, die vier klassiekers bezit, is het seizoen aangebroken. "Ik ben nu bezig ze één voor één uit hun winterslaap te halen." Van Overbeeke doet daarbij wel het gebruikelijke: "De accu - thuis opgeladen - monteer ik er weer in, ik verlaag de bandenspanning die voor de winter verhoogd was om platte kantjes aan de banden te voorkomen. En dan... starten en lopen en meteen een flinke rit, zodat alles goed warm wordt. Meer doe ik nooit. En dat al jaren aan één stuk."

Wel is de eigenaar extra alert op rare geluiden, geuren, controlelampjes en rooksignalen. Ook probeert Van Overbeeke altijd meteen even de remmen. "Ook niet meteen voluit het gas erop, maar geleidelijk de snelheid steeds verder verhogen. Maar dat gaat meestal vanzelf, omdat je eerst de stad uit moet rijden en dan pas op de snelweg belandt."

Van Overbeeke gaat lange ritten niet uit de weg.

Er zijn speciale verzekeringen voor oldtimers

Ondanks dat het enthousiasme om weer te gaan rijden ongetwijfeld de boventoon voert, is het belangrijk eerst de verzekering en het andere papierwerk te controleren. Doorgaans wordt het kenteken van klassiekers geschorst tijdens de winterperiode.

Voordat je de weg op kan, moet het voertuig opnieuw gekeurd worden. De verplichting van een apk na schorsing geldt voor auto's van na 1959. Zorg er wel voor dat de afspraak staat, want je mag alleen de weg op met een geschorste klassieker als je bij een controle aan kan tonen dat je naar een keuring gaat.

Een klassieker moet net als elk ander voertuig minimaal WA verzekerd zijn. Omdat er met oudere auto's echter veel minder en vaak ook voorzichtiger gereden wordt, zijn er speciale verzekeringen voor klassiekers.

Een Lancia Flavia uit 1969 tijdens een toerrit.

Niet altijd de volle mep aan wegenbelasting

Zoals bekend betalen eigenaren van een auto van veertig jaar en ouder geen wegenbelasting. Indien het voertuig voor het eerst voor 1 januari 1988 in gebruik is genomen maar waarvan de eerste toelating nog geen veertig jaar geleden is, geldt dat je maar een kwart van de wegenbelasting betaalt.

Dit gaat echter alleen op voor benzineauto's. Voor klassiekers met een dieselmotor geldt het volle tarief. Een ander addertje onder het gras is dat je onder het kwarttarief niet tussen 1 december en 1 maart de weg op mag.

Een Porsche 928, de Auto van het Jaar 1978.