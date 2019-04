Na jaren van cabrio's met stalen klapdaken is de stoffen cabriokap terug van bijna weggeweest. Vrijwel alle fabrikanten zijn weer van het coupécabrio-concept afgestapt ten faveure van de traditionele open auto. De grote vraag nu het voorjaar is: hoe moet je zo'n cabriokap onderhouden?

Er was een tijd dat vrijwel elk bekend volumemerk een of meerdere coupécabrio's in het aanbod had - denk aan auto’s als de Peugeot 206 CC, de Ford Focus CC en de Volkswagen Eos.

Inmiddels zijn alleen de BMW 4-Serie en de Mercedes SLC en SL nog over. De twee Mercedessen gaan binnenkort uit productie en de nieuwe BMW 4-Serie Cabrio krijgt een stoffen kap. Blijft over de ruim 250.000 euro kostende Ferrari Portofino.

Dat heeft alles te maken met de verbeterde kwaliteit van de stoffen cabriokap. Zo meldde Bentley bij de lancering van de nieuwe Continental GT Convertible dit jaar dat de auto dankzij de nieuwe kap net zo stil was als de coupé van de vorige generatie.

De nieuwe Bentley Continental GT Convertible is stiller dan de oude coupé.

'Moderne cabriokap vraagt meer aandacht'

"Auto's zoals de Golf III Cabrio en de Fiat Barchetta hadden nog een kunstofkap. Ondanks dat cabriokappen relatief onderhoudsarm zijn, gaan ze bij normaal gebruik doorgaans niet langer dan zes jaar mee", aldus een woordvoerder van Cabrio Care.

"Moderne auto's hebben een canvaskap. Deze zijn er in allerlei soorten, variërend van dun en elastisch tot dik en stug. Hoewel ze zo'n twee keer langer meegaan, hebben ze ook meer aandacht nodig."

Toch zegt de woordvoerder dat het wassen van de kap vooral voor het oog is, niet per definitie voor de levensduur ervan. Daarvoor spelen ook andere factoren een rol. Als de kap het grootste deel van de tijd dicht zit, heeft deze minder te lijden dan wanneer er open gereden wordt en de kap opgevouwen is.

Cabrio liever niet door wasstraat halen

Bij cabrio's verschijnt vaak al snel een groenige aanslag op de kap. Dit is vooral het geval wanneer de auto onder bomen geparkeerd staat en er regendruppels van bladeren vallen. Bij het wassen van de kap is het raadzaam een niet agressieve zeepsoort in combinatie met een zachte borstel te gebruiken. Groende zeep is een goede, net zoals een borstel van paardenhaar. De cabrio door de wasstraat halen kan, maar wordt niet aangeraden.

Frank Jacobs, coördinator nieuws en reportages bij AutoWeek, is cabriorijder en neemt de kap van zijn Mazda MX-5 meestal aan het begin en het einde van het cabrioseizoen onder handen. Afhankelijk van het weer is dat van april tot en met september.

"Meestal gebruik ik een product dat het vuil verwijdert en een waterafstotende laag aanbrengt. Dit staat niet alleen mooi, het houdt de kap ook soepel." De meeste producten doen echter of het een óf het ander.

Ook bij Cabrio Care wordt om de half jaar tot een jaar een extra schoonmaakbeurt van de cabriokap aangeraden.

Als verstokt liefhebber zou Jacobs de cabrio het liefst het hele jaar door rijden, maar hij zou het niet iedereen aanraden. "Waar ik woon, kan de auto op straat staan. In de grote stad loop je het risico dat de kap opengesneden en de auto leeggehaald wordt, al geldt dat meer voor cabrio's met een al wat oudere en slappere kap. Een hardtop kan dan een oplossing zijn."

Een hardtop voor een BMW Z3.

Glazen achterruit inmiddels de norm

Naast het groene laagje op de kap is een doffe plastic ruit een ander ongemak dat soms de kop opsteekt. Inmiddels is een glazen ruit de norm, maar modellen als een BMW Z3 of Peugeot 306 Cabrio hebben nog een plastic exemplaar.

Er zijn speciale producten om deze te polijsten. Net zoals voor de kap geldt dat bij het reinigen of polijsten geen schurende middelen gebruikt moeten worden. Ook een ijskrabber in de winter is geen goed idee.

In veel gevallen is het plastic ruitje echter aan vervanging toe. "De ruit kan in de meeste gevallen afzonderlijk worden geïnstalleerd, maar vaak loont het de moeite niet en is het beter om de kap zijn geheel te vervangen. Dan kan er tevens van kunststof naar canvas overgestapt worden", aldus Cabrio Care.

Een opgewaardeerde kap van een Mazda MX-5.

'Ook stalen vouwdaken vragen onderhoud'

Het in Naarden gevestigde Cabrio Care ziet het werk in de zomermaanden toenemen. Maar ook op andere momenten waarop het mooi weer is, merkt men dat direct. Daarmee is niet gezegd dat er in de wintermaanden niks te doen is voor bedrijven die zich met het onderhoud van cabrio’s bezighouden.

"In steeds meer gevallen zie je dat de cabrio de enige auto is, waardoor deze ook in de winter ingezet wordt. Dan krijg je weer met andere problemen te maken, zoals incidentele lekkages. Ook die auto’s zien we terug."

Daarnaast zijn volgens Cabrio Care de stalen vouwdaken van de coupécabrio-modellen niet zo onderhoudsvrij als wordt aangenomen. "Je kan met deze auto's weliswaar makkelijker door de wasstraat, maar men vergeet vaak de rubbers schoon te maken en in te vetten. Hierdoor kan lekkage ontstaan."

De Mitsubishi Colt CC was een van de vele kleine auto's met een klapdak

Weinig goedkope modellen meer

Betaalbare cabrio's zijn helaas dun gezaaid, zeker na het verdwijnen van auto's als de Nissan Micra en Mitsubishi Colt CC.

De Fiat 500C is op basis van de voorraad prijslijst met 18.195 euro de voordeligste open auto van Nederland, al zullen veel mensen zeggen dat het door zijn schuifdak geen echte cabrio is. De 26.995 euro kostende Smart ForTwo EQ Cabrio heeft een vergelijkbare constructie, maar is wel geheel elektrisch.

De meest voordelige echte cabrio is de Mini Cabrio, die voor 29.490 euro in de prijslijst staat. Bij Mazda betaal je voor een MX-5 net iets meer, 32.990 euro. Daarna volgt een flinke stap naar de BMW 2-Serie Cabrio. Deze is pas vanaf 44.472 euro verkrijgbaar.

Een Mini Cabrio kost al snel meer dan 30.000 euro.