De Tesla Model 3 was in februari de bestverkochte elektrische auto van Europa. Daarnaast was het ook de bestverkochte middelgrote luxe sedan, aangezien er meer exemplaren van de Tesla op kenteken gingen dan van auto's als de Audi A4, BMW 3-Serie of Mercedes-Benz C-Klasse.

Dat blijkt uit nieuwe gegevens van onderzoeksbureau Jato. Van de Tesla Model 3 werden in februari, de eerste volledig verkoopmaand, 3.630 exemplaren geregistreerd, waarvan 472 in Nederland.

Jato meldt bovendien dat het gros van de Europese klanten particulieren waren en geen zakelijke rijders, wat meestal het geval is bij populaire elektrische auto's. In Nederland is de Tesla Model 3 verkrijgbaar vanaf 57.200 euro. Op termijn volgen minder kostbare uitvoeringen.

"De verkoopcijfers van de Tesla Model 3 zijn opmerkelijk, aangezien we dergelijk getallen doorgaans pas na vier of vijf maanden zien", aldus Jato-analist Felipe Munoz.

In februari werden in Europa in totaal 19.600 volledig elektrische auto's verkocht, een toename van 92 procent ten opzichte van een jaar eerder. In Nederland hadden deze voertuigen een aandeel van 7 procent in de verkoop. De grootste afzetmarkt vorige maand was Duitsland, waar de vraag 81 procent hoger lag.