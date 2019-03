De in september gepresenteerde Mercedes-AMG A35 krijgt gezelschap van een sedanuitvoering. Tot de komst van de A45-versies is de A35 Limousine het topmodel van de reeks.

De sedan, die bij Mercedes als Limousine te boek staat, wordt aangedreven door dezelfde 306 pk sterke viercilinder-benzinemotor als in hatchback. De krachtbron is gekoppeld aan een zeventrapsautomaat. Daarnaast is het model uitgerust met vierwielaandrijving.

De A35 Limousine accelereert in 4,8 seconden naar 100 kilometer per uur en is daarmee 0,1 tel langzamer dan de hatchback. De topsnelheid is begrensd op 250 kilometer per uur.

Mercedes-AMG monteert naast sportveren en andere dempers ook een sportuitlaat. Aan de onderzijde zijn verstevigingen aangebracht voor extra stijfheid.

