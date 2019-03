Alle auto's die vanaf 2022 op de Europese markt komen, moeten worden uitgerust met een hele reeks geavanceerde veiligheidsvoorzieningen. Fabrikanten worden verplicht een intelligente snelheidsassistent, een alcoholslot, noodremsystemen, verbeterde gordels en een hulpmiddel om in de rijstrook te blijven standaard in te bouwen in nieuwe modellen.

Een camera of sensor moet achteruitrijden veiliger maken. Ook een datarecorder bij een ongeval wordt verplicht, evenals een waarschuwingssysteem dat slaperigheid en smartphonegebruik door de bestuurder opmerkt.

Veel van de snufjes worden ook verplicht voor nieuwe bestelwagens, vrachtwagens en bussen. Trucks krijgen systemen om chauffeurs te attenderen op voetgangers, en fietsers en de 'dode hoek' moet verdwijnen.

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben hier een politiek akkoord over gesloten. Volgens de Europese Commissie leiden de maatregelen tot 25.000 minder verkeersdoden tegen 2038 en ten minste 140.000 minder slachtoffers met ernstige verwondingen.

Negen op de tien verkeersongelukken zijn toe te schrijven aan menselijke fouten. "We kunnen en moeten hier verandering in brengen", aldus EU-commissaris Elzbieta Bienkowska (Industrie). "Met de nieuwe geavanceerde veiligheidsfuncties die verplicht worden, kunnen we dezelfde impact hebben als toen de veiligheidsgordels voor het eerst werden geïntroduceerd."

De Europese Adviesraad voor Transportveiligheid (ETSC) reageert tevreden. "Een grote sprong voorwaarts voor de verkeersveiligheid in Europa", zegt directeur Antonio Avenoso.

Na de formele goedkeuring wordt de wetgeving drie jaar later van kracht.