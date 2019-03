De afgelopen jaren zijn de modellen van BMW in rap tempo vernieuwd. Het einde van het nieuwsoffensief is nog lang niet in zicht, aangezien er nog meerdere onthullingen op de kalender staan voor dit jaar. Maar wat maakt een BMW tot een BMW? Een gesprek met de Nederlandse ontwerper Adrian van Hooydonk.

Volgens Van Hooydonk, wiens volledige titel senior vice president BMW Group Design is, zijn BMW's sinds jaar en dag sportieve en elegante auto’s die er net zo goed uit moeten zien als dat ze rijden, ook als ze stilstaan.

"Als de auto geparkeerd staat moet deze beweging uitstralen, een bepaalde dynamiek. Dat komt bij een BMW tot uitdrukking in bepaalde proporties, dus een lange wielbasis en een korte overhang. Daarnaast moeten de auto’s een zekere wielgrootte ten opzichte van de carrosserie hebben, zodat er een bepaalde gespierdheid in het ontwerp zit", aldus Van Hooydonk.

Pas als een auto rijdt wordt het voor de ontwerper interessant, omdat je dan kan zien "hoe het licht op de verschillende oppervlakken speelt." Daarbij maakt het wat Van Hooydonk betreft niet uit of het om een sportwagen of om een SUV gaat.

"Sommige carrosserievorm zien er sneller uit, denk daarbij aan een sportwagen die lager en vlakker is dan een SUV. Maar we willen dat alle modellen beweging uitstralen, omdat we als merk in elk segment de sportiefste willen zijn. Daar doen we alles aan door middel van onze techniek en dat moet ook met het ontwerp."

Adrian van Hooydonk (r) en andere bestuursleden van BMW

Het wordt makkelijker BMW's van elkaar te onderscheiden

BMW heeft het afgelopen jaar veel nieuwe modellen gepresenteerd, zoals de X7 en de 8-Serie, en opvolgers van de X5 en 3-Serie. Dit jaar staan onder andere de onthullingen van de 8-Serie Gran Coupé, 2-Serie Gran Coupé en 1-Serie gepland.

"We hebben bijna alles vernieuwd. Als goed naar die verschillende modellen kijkt, dan zie je waar we naartoe willen als merk. Onze auto's worden cleaner, meer opgeruimd. En hoewel er minder plaats voor bepaalde designelementen denk ik dat we onze producten sterker hebben gemaakt qua karakter", zegt Van Hooydonk.

Daarnaast moet het makkelijker worden om de verschillende modellen van BMW van elkaar te onderscheiden. Bovendien heeft het merk volgens Van Hooydonk als doel om zijn auto's moderner en luxer te maken.

"Dat zie onder meer in het interieur, waar we voortaan een volledig digitaal instrumentarium vinden. We hebben binnenin duidelijk minder bedieningsknoppen dan voorheen."

Een opgeruimd interieur is een bewuste keuze

'De toekomst komt sneller dichterbij dan gedacht'

Dat is volgens de hoofdontwerper een trend die zich zal voortzetten, temeer auto's in de nabije toekomst in steeds verdergaande mate autonoom zullen rijden. "In dergelijk voertuigen hebben mensen andere verwachtingen van een interieur. Mensen gaan om zich heen kijken en willen tijdens de rit waarschijnlijk ook andere dingen doen, zoals internetten of televisie kijken."

Voor Van Hooydonk werk dat bevrijdend, aangezien ontwerpers meer mogelijkheden hebben als er grote technologische vooruitgang geboekt wordt. "Ik draai al een tijdje mee, maar ik denk dat de komende drie tot vijf jaar de meest spannende uit mijn carrière zullen zijn. We zijn in een stroomversnelling geraakt: de toekomst komt nu veel sneller dichterbij dan gedacht."

De BMW i-Next moet in 2021 op de markt komen

'We ontwikkelen voor de wetgever uit'

Dat betekent echter ook dat ontwerpers en ingenieurs tegen bepaalde grenzen aan lopen, zeker op het vlak van autonoom rijden. Hier is namelijk nog geen wetgeving voor.

"Een autonome auto op level 3 of 4 kan grote stukken zelfstandig afleggen, maar af en toe wil de bestuurder zelf rijden. We moeten dus nadenken over hoe snel en hoe duidelijk je de overdacht van autonoom naar zelf rijden moet maken. Daarin speelt de wetgever ook een rol."

Volgens de ontwerper ontwikkelt met nu technologie voor de wetgever uit. Men weet dat zij zich zullen aanpassen aan de ontwikkelingen, maar nog niet precies hoe. Daarnaast is het proces tijdrovend.

"We ontwikkelen heel moedig allerlei zaken, maar dat moeten we dan nog wel aan de wetgever laten zien en aantonen dat het functioneert. Een wetgever zal ook eerst willen zien wat andere fabrikanten doen, om vervolgens pas met wetgeving te komen. Dat is waar we een beetje tegenaan lopen", aldus Van Hooydonk.

Materiaalkeuze is onderdeel van het takenpakket

'i-modellen zullen voorop blijven lopen'

Gevraagd naar de persoonlijk hoogtepunten van het vernieuwingsprogramma zegt Van Hooydonk dat de 8-Serie een bijzonder geslaagde auto is. "Daar komen alle aspecten van onze vormtaal in terug. Ook houd ik nog steeds van de i8 en een auto als de M2, die ik zelf rij."

Daarnaast nemen de volledig elektrische en plug-inhybride i-modellen een belangrijke plaats in het denken van Van Hooydonk in. "Bij het ontwerpen van die auto’s hadden we met minder ballast uit het verleden te maken, er was geen verwachtingspatroon. Hierdoor konden we onbevangen nieuwe dingen bedenken. Voor een auto als de i3 hebben we een heel bijzondere vormtaal ontwikkeld die ook de BMW’s van nu nog beïnvloed."

De volgende generatie i-modellen, zoals de i4 en de i-Next zullen volgens Van Hooydonk eveneens de kernproducten gaan beïnvloeden, maar dan op kortere termijn. Dat gezegd hebbende, de i-modellen zullen volgende Nederlander altijd voorop lopen qua design en technologie.