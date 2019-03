Een elektrische auto met een zo groot mogelijke actieradius is mooi meegenomen. Minstens zo belangrijk is de laadsnelheid. Aan een grote reikwijdte heb je niet zoveel als je daardoor langer moet bij moet laden. Een overzicht van de belangrijkste vragen rondom het bijladen van elektrische auto's.

Welke laadsnelheid heeft een huishoudaansluiting?

Bij een normale stopcontact gaat het (afhankelijk van de stoppen in de meterkast) doorgaans om maximale stroomsterktes van 16 ampère, 25 ampère of 35 ampère eenfasewisselspanning. Het bijbehorende vermogen bereken je door de stroomsterkte te vermenigvuldigen met de spanning. Bij een huishoudaansluiting is die 230 volt. Je krijgt dan 3,7 kW (bij 16A), 5,8 kW (bij 25A) of 8 kW (bij 35A).

Een grove indruk van hoe lang het duurt om een lege accu op te laden tot 80 procent (daarboven gaat het beduidend langzamer) bereken je door de accucapaciteit te vermenigvuldigen met 0,8 (want 80 procent) en dat vervolgens weer te delen door het laadvermogen.

In het geval van een auto met een batterij van 50 kWh aan een 16A-aansluiting resulteert dat (voor een tot 80 procent geladen accu) in een laadtijd van (50 x 0,8)/3,7 = 10,8 uur. Uiteraard is dat theorie, want het zal zelden voorkomen dat een accu echt helemaal leeg is op het moment dat je de stekker erin stopt.

Kun je een elektrische auto opladen via het stopcontact?

Ja, als je beschikt over een laadsnoer met een huishoudaansluiting (en zo'n snoer hebben veel elektrische voertuigen gewoon aan boord of kun je bij de dealer bijbestellen) kun je je auto zonder problemen via een regulier stopcontact opladen met 2,3 kW.

Het gaat echter niet heel snel: bij een wallboxaansluiting met 16A gaat het niet sneller dan 3,7 kW, bij 25A wordt het 5,8 kW en met 35A krijg je 8 kW. Om een idee te krijgen hoe lang het kan duren: het volledig laden van bijvoorbeeld een lege 90 kWh Jaguar I-Pace-accu duurt bij een 16A-aansluiting 27 uur. Aan een 2,3 kW-stopcontact zelfs 39 uur.

Welke laadsnelheden hebben laadpalen en wallboxen?

De laadpalen in de in de openbare ruimte en ook veel wallboxen (onder meer in parkeergarages) zijn driefase-aansluitingen. Deze zijn er met 16A en 32A. Dat resulteert in maximale laadvermogens van respectievelijk 11 en 22 kW, althans wanneer je elektrische auto geschikt is voor driefase-laden.

Veel elektrische voertuigen kunnen echter maar laden op één fase. Het vermogen waarmee dan wordt geladen, bedraagt in dat geval 3,7 kW of 7,4 kW. Hierbij moeten we opmerken dat 32A-laadpalen in de minderheid zijn, om de simpele reden dat daar een hoger prijskaartje aan hangt.

Welke laadsnelheid heeft een snellader?

De echte snelladers laden met gelijkstroom, DC. Aanvankelijk ging het bij de FastNed-stations nog om maximaal 50 kW, inmiddels heeft FastNed de meeste stations opgewaardeerd met 175 kW-laders. De Tesla Superchargers gaan tot 120 kW, later dit jaar tot 145 kW en de V3-stations van het merk gaan tot 250 kW.

Wat kost het laden? FastNed: 0,59 euro per kWh en wanneer je voor 11,99 euro per maand Gold Member wordt, kun je laden voor 0,35 euro per kWh

Tesla Super Charger: 0,25 euro per kWh, maar de prijs kan variëren, afhankelijk van de locatie en de tijd. Vroege berijders laden gratis

Bij NewMotion betaal je 0,265 euro per kWh (verschillende tarieven bij de verschillende palen)

Thuis met bijvoorbeeld Nuon zit je op 0,231 euro per kWh

Wat is het verschil tussen eenfase en driefase?

Voor een gewone 230 volt eenfasewisselspanning uit het stopcontact komen er twee kabels het huis binnen: een fasedraad en een nuldraad. De spanning van het stopcontact is het verschil tussen deze twee draden.

Bij een driefaseaansluiting hebben we vier kabels: wederom een nuldraad en dit keer drie fasedraden. Het sinuspatroon op de drie fasedraden is telkens 120 graden verschoven, waardoor ze elkaar qua piek mooi opvolgen. We noemen een driefaseaansluiting ook wel een krachtstroomaansluiting.

Waarom heeft niet elke elektrische auto driefasen?

Omdat zo'n lader meer geld kost. De auto wordt er duurder van. We zien al wel dat nieuwe modellen er meer en meer over beschikken, een prettige trend, want het maakt thuisladen veel gemakkelijker.

Laadsnelheden voor een EV met 50 kWh accupakket als je deze voor 80 procent oplaadt Huishoudaansluiting, eenfase

3,7 kW bij een stroomsterkte van 16 A: 10,8 uur

5,8 kW bij een stroomsterkte van 25 A: 6,9 uur

8,0 kW bij een stroomsterkte van 35 A: 5 uur

Laadpalen en wallboxen, veelal met driefasen-aansluiting*

11 kW bij een stroomsterkte van 16 A: 3,6 uur

22 kW bij een stroomsterkte van 32 A: 5,4 uur

Snelladers met gelijkstroom*

50 kW bij oude stations van FastNed: 0,8 uur

120 kW bij Tesla Superchargers: 0,3 uur

175 kW bij nieuwe stations van FastNed: 0,2 uur

* voor auto's die hiervoor geschikt zijn

