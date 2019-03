Vorig jaar kreeg Tesla in de vorm van de Jaguar I-Pace voor het eerst een echte volledig elektrische concurrent. Daar komt dit jaar de eerste tegenstrever uit Duitsland bij, de Audi e-tron. AutoWeek testte het drietal en zocht uit welke het best aan de eisen van nu voldoet.

Om de belangrijkste vraag maar meteen te beantwoorden: de Audi en Jaguar komen niet in de buurt van de actieradius van de Tesla. Er werd met alle auto's een gelijkwaardig traject gereden, waarin stadsverkeer, provinciale wegen en snelwegen voorkomen.

De auto's moeten functioneren zoals een klant van een auto van een ton mag verwachten. Er is dus vlot met het verkeer meegereden. Op die manier komt de Audi ongeveer 330 kilometer ver. Op provinciale wegen of bij voornamelijk 100 kilometer per uur wordt het uiteraard wat meer, maar met veel trajecten van 130 kilometer per ook snel minder. De Jaguar I-Pace scoort gelijkwaardig, maar aanzienlijk minder ver dan de Tesla Model S.

Die is sinds kort alleen nog met 100 kWh-accupakket verkrijgbaar, in twee versies: Long Range en Performance. Voor de test van de laatstgenoemde gebruik gemaakt en deze overklast met een reikwijdte van in de praktijk zo'n 440 kilometer zijn concurrenten met gemak. En dan is er nog het Supercharger-netwerk, dat voor noordwest Europa dekkend is en snelladen met 120 kW (en binnenkort zelfs 145 kW) mogelijk maakt.

Bijladen in de praktijk

Toch kan Audi met de e-tron op diverse andere vlakken punten terugpakken. Bijvoorbeeld met de laadsnelheid. Bij nieuwe Fastned-stations kan de SUV in Nederland namelijk maar liefst 150 kW laden, nog een stukje sneller dus dan Tesla aanbiedt.

Bovendien bouwt het merk in samenwerking met bijvoorbeeld Ford en BMW aan het Ionity-netwerk, dat in Europa een dekkend netwerk moet gaan worden met dezelfde laadsnelheid. Het is nog lang niet zo verspreid als de Superchargers, maar wel sneller.

Net als bij de Model S kan laden ook op wisselstroom met drie fasen. Optioneel 22 kW, maar in de praktijk meestal 11 kW, aangezien de meeste wisselstroomladers ook niet verder gaan. Dat geldt zowel voor publieke laadpalen als thuis, mits daarvoor de juiste aansluitingen aanwezig zijn, natuurlijk. Wat dat precies betekent, lees je hier.

Precies daar laat Jaguar punten liggen. De I-Pace kan wisselstroom alleen op een enkele fase laden. Dat betekent aan de meeste publieke laadpunten, net als thuis, maar 3,7 kW en dan duurt het lang. Met 32 ampère zou de snelheid theoretisch kunnen verdubbelen, maar zo’n aansluiting is duur en komt dus in de praktijk weinig voor.

Snelladen kan de I-Pace ook. In theorie tot 100 kW, maar bij Fastned-stations wordt dat bijvoorbeeld al beperkt tot 85 kW. Elke elektrische auto vraagt wat meer planning dan een auto met brandstofmotor, maar Jaguar maakt het onnodig ingewikkeld.

Prestaties van de Audi vallen tegen

Dat gezegd hebbende zijn er ook grote voordelen aan een elektrische aandrijflijn. De 408 pk geven de I-Pace vleugels en de versnelling is er altijd onmiddellijk. Met de regeneratiestand op z’n sterkst rijd je de I-Pace met één pedaal voor maximale efficiëntie.

Ook Tesla biedt twee standen aan voor het regenereren, waarbij de sterkste iets minder hard afremt dan de I-Pace. Toch is ook de Model S 90 procent van de tijd met één pedaal te rijden. Daarnaast overrompelt de auto je met z’n 490 pk.

Tussen dat geweld valt de Audi eigenlijk een beetje tegen. Met 408 pk lukt sprint naar 100 kilometer per uur in 5,9 seconden. Dat is heel vlot, maar haalt het niet bij z’n concurrenten. Wel reageert de e-tron net zo vloeiend op het pedaal als de Model S.

Prijzen en specificaties Basisprijs Jaguar I-Pace: 80.810 euro

Prijs testauto: 103.863 euro

0-100 kilometer per uur: 4,8 seconden

Test actieradius: 330 kilometer

Basisprijs Audi e-tron: 84.100 euro

Prijs testauto: 113.629 euro

0-100 kilometer per uur: 5,9 seconden

Test actieradius: 330 kilometer

Basisprijs Tesla Model S Long Range: 90.000 euro

Prijs testauto: 107.020 euro

0-100 kilometer per uur: 4,3 seconden

Test actieradius: 440 kilometer

Jaguar het meest sportief, Audi het comfortabelst

In bochten laat het hoge gewicht (2.465 kilo) van de e-tron zich gelden. Zeker in snelle bochten voel je de krachten werken op de hoge, zware auto. Audi heeft daarom de keuze gemaakt om vooral te mikken op comfort en dat lukt gelukkig heel goed.

Jaguar stelt daar een sportiever weggedrag tegenover. Met 2.144 kilo I-Pace is evenmin een lichtgewicht en ook dat voel je, maar de auto stuurt gewilliger in en houdt vervolgens de koers langer vast.

Blijft over de Tesla, die profiteert van een lager zwaartepunt dan z'n Europese tegenstrevers. Tegelijkertijd zit er een broosheid in de ophanging op korte oneffenheden die de Audi niet heeft. Op dit vlak mist Tesla nog de ervaring die de e-tron zo comfortabel en de Jaguar zo dynamisch maakt.

Ook op het gebied van interieurafwerking loopt de Model S niet voorop. Het oogt nogal kaal, de afwerking is niet overal van even goede kwaliteit en op de achterbank zit je als volwassene wat vreemd.

Tesla onovertroffen met autonoom rijden

Waar de Model S wél punten mee scoort is z'n multimediasysteem. Dat bestaat uit een gigantisch touchscreen dat supersnel reageert en mede daardoor erg makkelijk werkt. En dan is er nog de onovertroffen autopilot, die complete stukken snelweg in principe zelf kan doen.

In principe kan de Audi alles wat de Tesla kan ook, met uitzondering van het zelfstandig wisselen van rijbaan. De manier waarop maakt echter minder indruk.

In de Jaguar werken de systemen voor autonoom rijden minder goed dan bij de andere twee merken. Ook ziet het interieur er weliswaar mooi uit, maar de diverse aanraakschermen reageren niet altijd even snel op aanrakingen, wat de bediening van al dat moois trager en minder trefzeker maakt.

Conclusie

Allereerst verdient Tesla een zeer groot compliment dat het jaren geleden al een auto heeft neergezet die vandaag de dag nog altijd relevant en concurrerend is. Dat de actieradius nog altijd niet wordt overtroffen, zegt veel over hoe vooruitstrevend het merk te werk is gegaan.

De e-tron verslaat de Tesla als elektrisch vervoermiddel dan ook niet. Maar als auto van een ton overtuigt de Audi wél veel meer en dankzij de goede laadinfrastructuur valt er met de kleinere actieradius in ons land goed te leven. Dat raffinement levert hem onder de streep een zeer nipte overwinning op.

Jaguar maakte goede sier door als eerste een serieus alternatief aan te bieden. Dat is knap, maar het product kent z’n beperkingen, waarvan het ontbreken van een driefasenlaadmogelijkheid de grootste is. Mede daardoor scoort de I-Pace onder de streep de minste punten.