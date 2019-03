Volvo wil vanaf het volgende decennium zijn auto's gaan uitrusten met camera's en sensoren die kunnen constateren of de bestuurder afgeleid is of zelfs onder invloed rijdt. Indien nodig kan het voertuig zelf tot stilstand komen.

De camera's en sensoren kunnen registreren wanneer een bestuurder gedurende lange tijd zijn ogen gesloten heeft. Bovendien reageert het systeem op een voortdurend gebrek aan stuurinput of langzamere reactietijden. Ook is de auto in staat om vast te stellen of de bestuurder reageert op waarschuwingen. Daarnaast kan slingerend weggedrag worden herkend.

Als reactie hierop kan het voertuig de Volvo On Call-dienst inschakelen of zelfs helemaal afremmen en zichzelf tot stilstand brengen. Dit is van belang, omdat Volvo stelt dat nog te veel dodelijke ongelukken het gevolg zijn van rijden onder invloed. Het Zweedse merk verwijst naar Amerikaans onderzoek, waaruit blijkt dat er in 30 procent van de gevallen met een dodelijke afloop alcohol in het spel was.

De camera's en sensoren komen boven op de al eerder aangekondigde maatregel om vanaf 2021 alle nieuwe Volvo's van een snelheidsbegrenzer (op 180 kilometer per uur) te voorzien. De toepassingen van de nieuwe technologie worden mogelijk bij de ingebruikname van het nieuwe platform van Volvo, het SPA2-platform.

In de eerste helft van het komende decennium zullen de eerste modellen op dit platform van de band rollen.

