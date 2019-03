Porsche komt in navolging van de concurrentie nu ook met een coupé-uitvoering van zijn grote SUV. De Cayenne Coupé moet dan ook de strijd aangaan met auto's als de Audi Q8, BMW X6 en Mercedes-Benz GLE Coupé.

De Cayenne Coupé is zijn hoogste punt 2 centimeter lager dan de gewone Cayenne.

Daarnaast ligt de voorruit iets vlakker. De nummerplaat zit voortaan niet meer op de achterklep, maar heeft nu een plek in de bumper. Daarnaast monteert Porsche een achterspoiler, die bij 90 kilometer per uur omhoog komt voor extra neerwaartse druk.

Standaard krijgt de Cayenne Coupé een glazen panoramadak mee, terwijl een uit koolstofvezel vervaardigd exemplaar op de optielijst staat. Een gewone achterbank moet ook apart aangevinkt worden, aangezien de auto af fabriek voorzien is van twee stoelen achterin.

De bagageruimte van de Coupé is met 625 liter kleiner dan die van de gewone Cayenne, waar 770 liter in kan.

Minimaal 340 pk onder de motorkap

Het instapmodel wordt aangedreven door een 340 pk sterke V6-motor. Deze versie accelereert in zes seconden naar 100 kilometer per uur en haalt een top van 243 kilometer per uur.

De Turbo-uitvoering heeft een V8 met 550 pk onder de motorkap. Hiermee sprint de auto in vier seconden naar 100 kilometer per uur en is de topsnelheid 286 kilometer per uur.

Op termijn volgen hoogstwaarschijnlijk een S-versie en een plug-inhybride. De prijzen van de Cayenne Coupé beginnen bij 124.000 euro. De Turbo-uitvoering kost 204.000 euro.

