Later deze week staat de nieuwe Toyota Corolla bij de Nederlandse dealers. Daarmee keert een bekende naam na twaalf jaar terug in het aanbod van Toyota. AutoWeek sprak de ingenieurs die verantwoordelijk zijn voor de Corolla over het nieuwe model en wat er ondanks de oude naam allemaal veranderd is.

Op het eerste gezicht lijkt er echter helemaal niet zo veel veranderd te zijn. De Corolla heeft ongeveer dezelfde afmetingen als zijn voorganger, er komt opnieuw een stationwagen en uiteraard keert ook de hybrideversie terug. Sterker nog: toen de auto voor het eerst getoond werd, heette het model nog gewoon Auris.

Yasushi Udea, de man die verantwoordelijk is voor de hatchback, geeft toe dat de beslissing laat gevallen is. "De Corolla bleek nog altijd het sterkere merk, zelfs na dik tien jaar afwezigheid. Bovendien zijn er veel markten waar de sedanversie van de Auris altijd Corolla is blijven heten, dus zo'n grote stap is het niet."

Toch vindt Udea dat de veranderingen onderhuids van dusdanige orde zijn, dat een nieuwe naam op zijn plaats is, ook al is het een naam uit het verleden. "De Corolla staat op het TNGA-platform, dat staat voor Toyota New Global Architecture. Het zorgt voor een hogere koetswerkstijfheid, die op zijn beurt meer dynamiek en veiligheid brengt."

"Daarnaast heeft de plaatsing van de wielen, die door het platform wordt gedicteerd, ons ook meer designvrijheid gegeven. Denk daarbij aan een breder spoor en een algehele pose die meer vertrouwen uitstraalt. Kortom: TNGA biedt ons meer technische en stilistische mogelijkheden."

Udea krijgt bijval van Toshio Kanei, die verantwoordelijk is voor de stationwagen die net als voorheen Touring Sports heet. "Bij de breakversie is de uitdaging doorgaans nog groter, omdat we daar met een extra vereiste zitten: de herwonnen dynamiek met praktische aspecten rijmen."

"We definiëren de doelgroep voor de Touring Sports overigens anders dan die van de hatchback of de sedan. Doorgaans slaat de breakversie beter aan bij fleetklanten, die materiaal moeten transporteren, of jonge gezinnen die veel spullen hebben. Daarom hebben we de wielbasis met zomaar 10 centimeter verlengd, om meer ruimte in de koffer en op de achterbank te creëren."

'Corolla moet een brug tussen segmenten slaan'

Het accent op grotere binnenmaten is bewust gedaan, aangezien de Corolla Touring Sports deels ook het gat moet opvullen dat door de Avensis is achtergelaten. De Corolla opereert in het zogeheten C-segment, terwijl de Avensis een D-segmentauto was. Deze krijgt geen opvolger. Wel laat Toyota de Camry terugkeren, die echter flink wat groter is dan de Avensis.

"We willen met de nieuwe Corolla Touring Sports inderdaad een oplossing bieden voor kopers die van de Avensis gaan downsizen. Zoals bekend wordt onze D-segmenter binnenkort afgelost door de Camry, die een stuk groter zal zijn. De Corolla-break wil een brug tussen beide slaan, maar moet daarvoor wel boven zijn gewicht stoten. Hoe hoger het segment, hoe groter de verwachtingen immers zijn qua NVH (Noise, Vibrations en Harshness, red.). Daarom hebben we deze keer ook auto's uit de hogere segmenten gebenchmarkt, ook van de premiummerken", aldus Kanei.

'Speciaal vóór Europa, maar vooral ook dóór Europa'

Ondanks het succes van cross-overs en SUV's kan de stationwagen in dit deel van de wereld nog altijd op veel enthousiasme rekenen. Toyota heeft zijn oor tijdens de ontwikkeling van de Touring Sports in Europa te luister gelegd.

"Zestig Europeanen hebben 400.000 uren geïnvesteerd om de Touring Sports van de hatchback af te leiden. Onze designstudio in Keulen had de leiding, het testwerk gebeurde op Europese bodem. En dat is best bijzonder voor een Japans merk, omdat dat meestal omgekeerd is. De markt voor stationwagens krimpt in Azië, terwijl de Europeanen er nog altijd tuk op zijn. Vandaar het idee om deze variant helemaal aan het oude continent op te dragen", zegt Kanei.

Sedans zijn in dit deel van de wereld minder geliefd. Toch heeft Toyota besloten ditmaal ook deze carrosserievariant hier aan te bieden, temeer de Avensis hier niet terug zal keren.

"Sedans blijven op sommige markten een buitenbeentje. In Nederland wordt het model al niet meer aangeboden sinds 2010, maar daar komt met deze generatie verandering in. In Europa moet de Corolla-sedan deels dezelfde rol opnemen als de Touring Sports, om de leemte op te vullen die de Avensis achterlaat. Vandaar dat we de Corolla-vierdeurs weer op meer markten gaan voeren, zij het met een iets klassiekere styling en inborst dan de andere twee varianten", aldus Udea.

Niet over een nacht ijs

In Nederland zal het overgrote deel van de klanten voor een hybrideaandrijflijn kiezen. Daar zijn er voortaan twee van: de bekende 1.8 Hybrid en de nieuwe 2.0 Hybrid. Laatstgenoemde is goed voor een vermogen van 180 pk, fors meer dan de 122 pk van de vertrouwde aandrijflijn.

Het extra vermogen moet de auto wat dynamischer maken, zegt Udea, die benadrukt dat Toyota niet over een nacht ijs is gegaan.

"Ga nu niet denken dat we de bestaande viercilinder gewoon met 200 cc hebben vergroot. Het is een compleet nieuwe aandrijflijn, die een ander hybridesysteem gebruikt en daardoor beduidend anders presteert. Eerlijk gezegd past de motor heel goed bij de nieuwe Corolla, die een stuk dynamischer is geworden."