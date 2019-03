Tesla heeft zijn aanbod met de onthulling van de Model Y verdubbeld van twee naar vier modellen. De Model Y wordt tussen de Model 3 en de al wat oudere Model S in de markt gezet. De auto deelt zijn platform en techniek met de Model 3.

Ook qua uiterlijk lijkt de Model Y sterk op de Model 3, maar dan groter. Eerder deed Tesla dat ook al met de Model X, die in grote lijnen een opgeblazen Model S was. De precieze afmetingen van de Model Y zijn nog niet bekendgemaakt. Eerder gaf Tesla-topman Elon Musk aan dat de auto 10 procent groter dan een Model 3 zou zijn.

Er komen vier versies van de Model Y beschikbaar, te weten de Standard Range, Long Range, Dual Motor AWD en de Performance. De drie laatstgenoemde komen in het najaar in de Verenigde Staten op de markt. De voordeligste versie staat voor de lente van 2021 in de planning.

Uiteraard zijn de nieuwe Tesla's weer bijzonder snel. Alle uitvoeringen accelereren in minder dan zes seconden naar 100 kilometer per uur. De Performance accelereert in slechts 3,5 seconden naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid is 241 kilometer per uur.

De Standard Range, Long Range en Dual Motor AWD halen respectievelijk 193, 209 en 217 kilometer per uur.

Opgegeven rijbereik en prijs Standard Range: 370 kilometer, 39.000 dollar

Long Range: 482 kilometer, 47.000 dollar

Dual Motor AWD: 450 kilometer, 51.000 dollar

Performance: 450 kilometer, 60.000 dollar

