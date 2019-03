De komende vijf jaar zijn in Nederland te weinig volledig elektrische auto's in de verschillende prijsklassen beschikbaar om de gezamenlijke CO2-doelen te bereiken, zo stelt brancheorganisatie RAI Vereniging als reactie op berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Afgelopen jaar werden in Nederland 24.000 volledig elektrische auto's geregistreerd, een verdrievoudiging ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is een forse toename, maar volgens de RAI Vereniging moet er niet te vroeg worden gejuicht.

De brancheorganisatie laat weten de Nederlandse klimaatdoelen voor personenauto's te steunen, zowel die voor 2030 als 2050.

Voorzitter Steven van Eijck plaatst wel enkele kanttekeningen. "Het kabinet wil dat er in 2030 alleen nog maar emissievrije nieuwe auto's worden verkocht. Binnen deze kaders moest de Mobiliteitstafel tot een akkoord komen. Vanuit Europees perspectief is dat gewoon niet haalbaar. Komende jaren breiden de fabrikanten hun productiecapaciteit op grote schaal uit. In 2030 is daardoor ongeveer 30 procent van alle geproduceerde auto's volledig elektrisch", vertelt hij.

"Het huidige klimaatplan sluit daar niet op aan. Wil je de CO2-doelen van 2030 haalbaar, betaalbaar en voor alle automobilisten toegankelijk maken, dan moet je komende jaren inzetten op alle daadwerkelijk beschikbare zuinige technologieën die meteen bijdragen aan het terugdringen van CO2."

Van Eijck doelt daarmee op verjonging van het wagenpark met plug-inhybrides en andere relatief zuinige auto's: "Alleen dan overbruggen we op een realistische manier de komende vijf jaar. Daarna is er een voldoende breed en gevarieerd aanbod van waterstof- en batterij-elektrische auto's op de Nederlandse markt beschikbaar, voor iedere portemonnee en voorkeur."

Betalen naar gebruik

Naast het stimuleren van CO2-zuinige en CO2-vrije modellen, wil de RAI Vereniging vanaf 2025 een systeem van betalen naar gebruik, waarbij het kilometertarief lager is voor auto's die weinig of geen CO2 uitstoten.

"Dat is een eerlijk systeem, waarbij iedereen actief kan bijdragen aan CO2-reductie. Ons doel is om met elkaar tot een gezamenlijk, realistischer en vooral succesvol alternatief te komen om de CO2-uitstoot van personenauto's in Nederland te verminderen en de klimaatdoelen te realiseren."

Kijk ook op AutoWeek.nl