De Volkswagen Group heeft laten weten welke modellen de verschillende merken dit jaar zullen lanceren. De grote afwezige in het overzicht is de nieuwe Volkswagen Golf.

Of dat betekent dat de komt van de nieuwe Golf uitgesteld is, is nog onduidelijk. Duitse media meldden vorige week dat er productieproblemen zijn bij Volkswagen, waardoor het streefaantal van 80.000 exemplaren voor dit jaar niet gehaald zou worden. Het merk zelf heeft nog niet gereageerd.

Wel heeft Volkswagen bevestigd dat er een nieuwe compacte cross-over met vijf zitplaatsen komt, een tot op heden onbekend model. Dit jaar begint tevens de levering van de nieuwe T-Cross. Het grootste Volkswagen-nieuws staat voor september gepland. Dan presenteert het merk in Frankfurt de volledig elektrische I.D.

Bij Porsche is de komst van een coupéversie van de Cayenne SUV officieel bekendgemaakt. Met deze auto gaat het merk na meer dan tien jaar de strijd aan met auto's als de BMW X6. Mercedes-Benz en Audi hebben met respectievelijk de GLE Coupé en Q8 vergelijkbare voertuigen in het aanbod.

Ook in een lager marktsegment zijn coupéversies van SUV's populair. Audi presenteert dit jaar daarom de Q3 Sportback, die moet gaan concurreren met de BMW X2.

In een eerder stadium was al bekend gemaakt dat Audi en Porsche in 2019 beginnen met de levering van de volledig elektrische e-tron en Taycan. Bentley lanceert tot slot een opvolger van de Flying Spur, een limousine op basis van de Continental GT.

