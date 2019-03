De recente tweet over productiedoelstellingen van Elon Musk moet niet worden gezien als een overtreding van een eerdere schikking, stelt de Tesla-topman in het schriftelijke verweer dat hij maandag moest inleveren bij een rechtbank in New York.

Volgens Musk was de inhoud van de bewuste tweets over de productiedoelen van Tesla, die hij in februari verstuurde, al publiekelijk bekend. Beurswaakhond SEC zou hem er dan ook niet van moeten betichten dat hij een eerdere gerechtelijke uitspraak niet nakomt.

Volgens Musk heeft hij bovendien zelfcensuur toegepast op Twitter door zijn aantal tweets flink te verlagen sinds de schikking.

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft de rechter gevraagd een oordeel te vellen over de vermeende schending van de eerdere schikking met Musk.

Musk had tweets vooraf moeten laten goedkeuren

Het gaat om een tweet van Musk uit februari. Hierin schreef hij dat Tesla in 2019 een half miljoen auto's zou maken. Later twitterde hij dat het bedrijf in 2019 400.000 auto's gaat produceren, maar dat het productietempo eind 2019 zal uitkomen op 500.000.

Zoals was afgesproken in de eerdere schikking, had Musk volgens de SEC deze tweets vooraf moeten laten goedkeuren.

In de tweets waarvoor hij eerder een rechtszaak aan zijn broek kreeg, stelde Musk dat hij Tesla voor een prijs van 420 dollar (ongeveer 373 euro) per aandeel van de beurs wilde halen. Volgens de SEC waren die tweets "onjuist en misleidend".