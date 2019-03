Steeds meer auto's zijn uitgerust met aanraakschermen voor de bediening van uiteenlopende systemen. Het dashboard ziet er daardoor steeds strakker uit, maar wordt de bediening er ook logischer door? AutoWeek testte zes auto's van verschillende merken om dat uit te zoeken. Specialisten op het gebied van digitale innovatie en moderne interfaces geven hun mening.

Om dieper op de materie in te gaan, roept AutoWeek de hulp in van Hike One, met hun initiatief CAR UI. Het bedrijf heeft meer dan zestig digitale designspecialisten in dienst die ontwerpen maken voor alles waar een scherm op zit en waarbij sprake is van interactie met een gebruiker.

"Voor autofabrikanten is dit soort interfaces nieuw", vertelt Hylke van Maaren, design director bij de in Amsterdam gevestigde onderneming. "Bij deze test kijken we naar de gebruikerservaring vanuit de bestuurder. Hoe ervaart een automobilist de bediening? We onderzoeken of de gebruiker een fijne interactie heeft met een apparaat en een goed gevoel overhoudt aan een merk. Waar wij op letten, is of de interface intuïtief werkt, of er gebruik wordt gemaakt van logische patronen en of de interface past bij het merk én bij het huidige tijdsbeeld."

Testdeelnemers Dacia Duster

Ford Focus

Peugeot 3008

Mercedes-Benz A-Klasse

Range Rover Velar

Audi A8

Dacia Duster

Het infotainmentsysteem komt over als een los accessoire dat er achteraf is ingezet. Het werkt niet echt samen met de rest van de auto en ook niets in de interface heeft Dacia-kenmerken. De vormgeving van de menu’s doet denken aan Teletekst, maar is wel te allen tijde volkomen duidelijk in het gebruik.

Het invoeren van een adres gaat makkelijk en is alleen mogelijk via het toetsenbordje op het touchscreen. Het systeem geeft verbazingwekkend snel een aantal resultaten na iedere zoekopdracht, iets wat ons positief verrast. De routeaanduiding en kaart zijn simpel en overzichtelijk, maar ogen erg gedateerd.

Het eenvoudige, drukgevoelige touchscreen werkt prima, maar heeft alle karakteristieken van een oud scherm. Er moet flink op worden gedrukt. De menu’s zijn rechttoe rechtaan. We zien grote tegels die makkelijk te vinden zijn tijdens het rijden. Handig wanneer je over hobbelige wegen rijdt. Vanuit elk scherm is het gemakkelijk om terug te keren naar het hoofdmenu.

Ford Focus

De grote vooruitgang bij de nieuwe Ford Focus is de positie van het grote scherm van het Sync3-systeem. Dat staat nu veel dichter bij de bestuurder dan bij de vorige generatie.

Hoewel het ontwerp van de interface logisch en simpel is, heeft het weinig karakter. Meer Ford-identiteit zou de uitstraling verbeteren. De voornamelijk tekstuele schermen zonder iconen ogen gedateerd. Het systeem geeft de indruk dat het niet specifiek voor Ford is ontworpen en ziet eruit alsof later op het dashboard is geplakt.

Via de grote snelkoppeling op het beginscherm zet je de navigatie gemakkelijk in werking. Maar zoekend naar een bestemming merk je direct dat de software enorm traag is. Het intypen van de bestemming via het digitale toetsenbord gaat moeizaam.

De kaart is verder eenvoudig, maar duidelijk. Ook de aanwijzingen in het instrumentenpaneel laten aan duidelijkheid niets te wensen over.

De interface is simpel en heeft grote knoppen op het scherm die niet te missen zijn tijdens het rijden. Er zijn weinig iconen aanwezig in de interface, zodat je steeds na moet lezen wat een bepaalde knop feitelijk doet. Bovendien zijn de iconen niet overal even groot en dat zorgt voor een slordig geheel.

Peugeot 3008

De scherpe hoeken en lijnen uit het interieur van de 3008 komen terug in de styling van het instrumentenpaneel. Dat zorgt ervoor dat de interface goed bij de auto past. Die is fraai en logisch weergegeven, met een helder contrast, wat de leesbaarheid ten goede komt.

Navigeren in een Peugeot verloopt erg prettig. Het intypen van een bestemming gaat vlot via het toetsenbordje in het aanraakscherm. De navigatieaanwijzingen worden duidelijk weergeven in het instrumentenpaneel voor je, waar je ook een kaart kunt projecteren.

De kaart op het centrale infotainmentscherm geeft precies de juiste informatie weer. Het hoge contrast door het gebruik van diepzwarte achtergronden en felblauwe accenten geeft een prettige indruk.

Alle displays staan naar de bestuurder toegedraaid. Dat is comfortabel omdat je tijdens het rijden alles eenvoudig kunt bedienen en je minder last hebt van eventuele reflectie op het scherm. Op het dashboard zit gelukkig een aantal fysieke knoppen, waarmee je snel naar verschillende menu’s in het infotainmentsysteem kunt gaan, zoals de navigatie- of auto-instellingen.

Mercedes-Benz A-Klasse

Je bestemming vinden via spraakbediening zou sneller dan ooit moeten gaan via Mercedes' nieuwe Hé Mercedes-systeem. Door deze zin hardop uit te spreken is het op ieder moment mogelijk om handsfree de spraakbediening aan te zetten, waarna je een bestemming kunt inspreken. Helaas werkt de spraakherkenning nog niet helemaal lekker met namen van bepaalde bestemmingen.

Gelukkig is het altijd nog mogelijk om je bestemming in te voeren via het toetsenbord op het grote touchscreen of via het touchpad rechts naast de bestuurder. Die laatste bevat handschriftherkenning en werkt best prettig. Jammer dat je eerst via een knop op het scherm moet aangeven dat je de functie wil gaan gebruiken. Onderweg word je al snel overdonderd door het aantal beschikbare kaartweergaven.

De twee schermsegmenten kunnen op verschillende manieren worden bediend. Zo zit er aan beide kanten van het stuurwiel een soort trackpad, dat lijkt op de bediening van een oudere Blackberry.

Het werkt bijzonder prettig, maar kan vervelend worden als je door lange horizontale lijsten moet scrollen. Dan moet je bij iedere stap met je duim over het trackpad vegen. Dat neemt zoveel tijd in beslag dat je het scherm al snel met je vinger gaat bedienen.

Het grote touchpad naast de bestuurder werkt bijzonder prettig en geeft goede feedback als je erop klikt. Fijn is ook het kussentje waarop je hand kan rusten terwijl je dit touchpad bedient.

Range Rover Velar

De schermen zien er prachtig en ronduit futuristisch uit. Het is fraai dat het bovenste scherm uitklapt wanneer je de auto start. Alle onderdelen van het systeem zijn bovendien keurig netjes in het interieur geïntegreerd. Het is alleen jammer dat de software de knappe animaties niet kan bijbenen. Wanneer we een bestemming willen intikken via het toetsenbordje op het scherm, merken we meteen dat de reactie hierop enorm traag is.

We zijn niet erg te spreken over de beschikbare invoermethoden. De twee touchscreens in het midden geven ook geen enkele vorm van feedback bij aanraking. Je merkt bij het aanraken dat er aardig wat ruimte zit tussen het buitenste glas en het scherm zelf. Dit zorgt ervoor dat je heel hard moet drukken om door de menu’s te navigeren.

De menustructuur is bij de Range Rover een rommeltje. Zo zijn er onnodig veel stappen om alle instellingen aan te passen en is het altijd gokken wanneer wat op welk scherm verschijnt.

Audi A8

Evenals het interieur van de Audi is het multimediasysteem prachtig afgewerkt. De schermen zijn haarscherp en alles voelt supergoed aan. De software is snel en je kunt rap door alle schermen heen navigeren.

Je bestemming vinden gaat net zoals bij de Mercedes gemakkelijk via handschriftherkenning op het onderste scherm naast de bestuurdersstoel. Het systeem kan overweg met meerdere letters die achter elkaar worden ingegeven. Het werkt allemaal bijzonder prettig

Tijdens het rijden geven de kaarten een duidelijke stap-voor-stapnavigatie. Het contrast is bovendien top. In één oogopslag is de route duidelijk. Ook fijn is de satellietweergave die (eveneens) Google-data gebruikt voor een mooie presentatie.

Alle schermen geven een goede feedback wanneer je ze aanraakt. Naast een hoorbare klik geven ze ook een trilling af die je het gevoel geeft dat je een fysieke knop indrukt. Het onderste touchscreen bevat alle mogelijkheden om tijdens het rijden de klimaatregeling en media eenvoudig te bedienen.

Het stuurwiel heeft fijne knoppen en net als de Peugeot rolletjes die tijdens het rijden zonder te kijken goed te bedienen zijn. Ze werken naar onze mening secuurder en sneller dan de touchpads op het stuur van de Mercedes.

De menustructuur van de Audi is helder, simpel en heeft geen overbodige tierlantijnen, zoals het systeem in de Mercedes. De iconen zijn duidelijk en alles is snel af te lezen. Ook maakt Audi goed gebruik van kleurcodering. Groene menu’s hebben bijvoorbeeld te maken met telefoneren en rode betreffen autogerelateerde instellingen.

