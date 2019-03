De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw geregistreerde personenauto's is vorig jaar in Europa met 2,4 gram per kilometer toegenomen ten opzichte van 2017.

Een nieuwe personenauto stootte in 20 van de 23 onderzochte Europese landen in 2018 volgens Jato Dynamics gemiddeld 120,5 gram per kilometer uit, het hoogst gemeten gemiddelde van de laatste vier jaar.

Volgens Jato Dynamics is er een direct verband tussen de stijging van de gemiddelde CO2-uitstoot en de daling van de populariteit van auto's met een dieselmotor en de daarmee gepaard gaande toename van de verkoop van auto's met een benzinemotor. Een dieselmotor stoot namelijk gemiddeld minder CO2 uit.

De uitstootcijfers die Jato heeft onderzocht, zijn nog gebaseerd op de New European Driving Cycle (NEDC) en niet op de in de tweede helft van vorig jaar in werking getreden Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).

SUV's gooien roet in het eten

Volgens het onderzoek is niet alleen de afnemende populariteit van dieselauto's een oorzaak van de gestegen gemiddelde CO2-uitstoot. Jato Dynamics legt uit dat de toenemende vraag en het groeiende aanbod van SUV's en cross-overs er ook aan bijdraagt. Die SUV's stootten in 2018 gemiddeld ook nog eens meer CO2 uit (1,4 gram per kilometer meer) dan in 2017.

Toyota noteerde in 2018 met 99,9 gram per kilometer de laagste gemiddelde uitstoot, gevolgd door Peugeot en Citroën. Bij Mercedes-Benz steeg de gemiddelde uitstoot met 10,5 gram naar 139,6 gram per kilometer.

Alleen in Noorwegen, Finland en Nederland nam in 2018 de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte personenauto's af ten opzichte van 2017. In Noorwegen daalde de uitstoot zelfs met 11,4 gram per kilometer naar 72,4 gram per kilometer.

