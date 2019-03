De zeer exclusieve Lamborghini Veneno sportwagen uit 2013 is de afgelopen jaren het sterkst in waarde gestegen is daarmee de beste investering in een exclusieve auto. Mensen die hun geld in een Maserati Quattroporte uit datzelfde jaar hebben gestoken, lijden juist verlies.

Dat heeft JBR Capital becijferd, een bedrijf dat zich toelegt op de financiering van exclusieve auto's. De in Londen gevestigde firma heeft daarbij gekeken naar auto's die afgelopen tien jaar op de Autosalon van Genève gelanceerd zijn.

De Lamborghini Veneno, waar slechts drie exemplaren van gebouwd zijn, kostte in 2013 ongeveer 2,6 miljoen pond. De sportwagen zou nu 7,3 miljoen pond (bijna 8,5 miljoen euro) waard zijn. Daarmee is de Veneno met 180 procent in waarde gestegen.

Ook de Ferrari LaFerrari is nu fors meer waard, 2,4 miljoen pond tegen 1,15 miljoen pond in 2013. De prijs van zo'n 2,4 miljoen pond anno 2019 ligt daarmee 109 procent hoger. Een Koenigsegg One:1 moet tegenwoordig 4 miljoen pond opbrengen, een waardestijging van 100 procent.

Ook auto's als de Pagani Zonda Cinque, de McLaren P1 en de Porsche Cayman GT4 zijn goede investeringen gebleken.

Bugatti Chiron in waarde gedaald

Dat geldt niet voor de Maserati Quattroporte. Een exemplaar uit 2013 is met een geschatte prijs van 32.000 pond nu 71 procent minder waard. De waarde van een Bentley Continental Supersports daalde met 54 procent naar iets meer dan 75.000 pond.

Eigenaren van een Aston Martin V8 Vantage S, een McLaren 650S of Jaguar F-Type SVR zullen eveneens hun verlies moeten nemen. Ook de Bugatti Chiron en de Ferrari F12 Berlinetta zijn volgens JBR Capital vooralsnog geen goede investeringen. De prijzen liggen nu respectievelijk 12 en 17 procent lager dan bij de introductie.