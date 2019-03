Volvo heeft dinsdag een grote elektrische passagiersbus die geen chauffeur nodig heeft gepresenteerd. De bus wordt eerst getest op de campus van de technische universiteit Nanyang in Singapore en later mogelijk op de openbare weg.

Het 12 meter lange voertuig kan tot tachtig mensen vervoeren. Volgens de Zweedse busbouwer en de universiteit is de eerste autonome elektrische bus ter wereld.

De test met de bus op de universiteitscampus zou al binnen een paar weken kunnen starten. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, trekt de bus de stad in.

Singapore staat bekend als een drukke stad. Het stadsbestuur is er alles aan gelegen om inwoners gebruik te laten maken van autodeeldiensten of openbaar vervoer om de verkeersdruk in te perken.

Bij een busdepot van de stad wordt ook met een tweede bus getest. Het doel is om in Singapore tegen 2022 in drie regio's verschillende bussen zelfstandig te laten rijden.