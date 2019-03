Op de Autosalon van Genève worden doorgaans voor Europa belangrijke nieuwe modellen geïntroduceerd. Dit jaar is geen uitzondering, gezien de officiële presentatie van auto's als de Renault Clio, de Peugeot 208 en de Skoda Kamiq. Toch is er meer nieuws te melden.

Mercedes-Benz heeft misschien niet het grootste nieuws te melden, maar misschien wel het meeste nieuws. Zo presenteert het merk de nieuwe CLA Shooting Brake, een speciale versie van de S-Klasse, een nieuwe AMG GT Roadster-uitvoering, een opgewaardeerde GLC en een AMG-variant van de GLE.

De CLA Shooting Brake is met zijn lengte van 4,69 meter net zo lang als de reguliere CLA en 4,8 centimeter langer dan de vorige CLA Shooting Brake. Ook is hij 5 centimeter breder dan die eerste generatie. De wielbasis is met 2,73 meter gelijk aan die van de A-Klasse hatchback en CLA. De bagageruimte groeit ten opzichte van de eerste CLA Shooting Brake met 10 liter tot 505 liter.

Daarnaast toont Mercedes-AMG de S 65 Final Edition, een tot 130 stuks gelimiteerde serie van de limousine. Met dit model neemt het merk vermoedelijk afscheid van de V12-motor. Het exemplaar in de S-Klasse levert 630 pk en een trekkracht van 1.000 Nm. Er komen ook enkele exemplaren van de Final Edition naar Nederland.

Geen autobeurs zonder nieuwe SUV's

Bij Skoda ook alle aandacht voor een nieuwe SUV, namelijk de Kamiq. Het model wordt onder de Karoq in de markt gezet, maar doet daar wat betreft binnenruimte niet voor onder, aldus Skoda. In tegendeel zelfs: er zou meer beenruimte op de achterbank van de Kamiq zijn dan in de Karoq. De nieuwe Skoda Kamiq deelt zijn platform met auto's als de Volkswagen Polo en Seat Ibiza.

Subaru, het Japanse merk dat in Europa een kleine speler op de markt is, heeft lang gewacht met het elektrificeren van zijn modellen. Toch gaat het er nu echt van komen: Subaru presenteert in Zwitserland de e-Boxer-aandrijflijn voor de XV en de Forester.

De auto's, die ook naar Europa komen, hebben een 145 pk sterk 2,0-liter benzinemotor. De krachtbron krijgt elektrische ondersteuning waarmee ook kleine stukjes, ongeveer 1,6 kilometer, volledig elektrisch afgelegd kunnen worden.

Bij Fiat Chrysler Automobiles is het grootste nieuws de komst van twee plug-inhybride modellen, de Jeep Renegade PHEV en de Jeep Compass PHEV. De auto's worden aangedreven door een 150 pk sterke benzinemotor en een elektromotor op de achteras. Op elektriciteit alleen komende SUV's ongeveer 50 kilometer ver.

De BMW X3 is misschien niet nieuw, de plug-inhybridetechniek wel. De SUV kan ongeveer 50 kilometer elektrisch rijden, waarna de 252 pk sterke viercilinderbenzinemotor weer nodig is. De toevoeging van de plug-inhybrideaandrijflijn gaat ten koste van de bagageruimte, die afneemt naar 450 liter.

Kleine auto's zijn groot nieuws

De komst van een nieuwe Renault Clio en een nieuwe Peugeot 208 is op zichzelf al groot nieuws. Daar komt bij dat er van het laatstgenoemde model ook een volledig elektrische versie komt. De e-208 heeft een 50-kWh-accupakket aan boord en komt volgens de fabrikant zo'n 340 kilometer ver.

De batterij is in de bodemplaat verwerkt, waardoor het niet ten koste gaat van de bagageruimte. Wanneer de elektrische Peugeot 208 zal verschijnen, is nog niet bekend. De auto is al wel te reserveren.

Van de nieuwe Renault Clio komt geen elektrische versie. Daarvoor heeft het merk de Zoe in het aanbod, die later dit jaar vernieuwd wordt. Wel komt er op termijn een hybride Clio.

Facelifts en ander nieuws

Volvo Car Corporation staat zelf niet in Genève. In plaats daarvan gaat alle aandacht naar dochteronderneming Polestar. Het merk toont er met de Polestar 2 een volledig elektrische concurrent voor de Tesla Model 3. Voor CEO Thomas Ingenlath is de uitdaging echter het overtuigen van BMW 3 Series-bestuurders om over te stappen op een elektrische auto.

Bij Jaguar staat de vernieuwde XE op de stand. Met uiterlijke wijzigingen en een opgewaardeerd interieur moet het model beter tegenwicht aan de al even genoemde BMW 3 Series kunnen bieden. De gefacelifte XE is te herkennen aan opnieuw getekende bumpers en anders ingedeelde lichtunits. Het dashboard is voortaan bijna volledig digitaal.

Ook bij Kia zien we een belangrijk model dat gewijzigd is, te weten de Niro. De populaire hybride is te herkennen aan andere koplampen, een nieuwe grille en aangepaste bumpers.

Waar Citroën zijn eeuwfeest met conceptauto's viert, doet Bentley dat met speciale modellen. De jubileumversie van de Mulsanne werd eind vorig jaar al getoond, nu is het de beurt aan de Continental GT Number 9 Edition by Mulliner. Het model is te krijgen in de kleuren Viridian Green of Beluga Black. Ook de wielen van 21 inch zijn in deze kleuren te krijgen. Bentley gaat slechts honderd exemplaren van deze speciaal uitgevoerde Continental GT produceren.