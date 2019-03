De aantrekkingskracht van autobeurzen zit voor velen in het feit dat er dure, snelle en exclusieve modellen te bewonderen zijn, die je niet dagelijks in het straatbeeld zult zien. Onder meer Bugatti, Ferrari en Lamborghini nemen stuk voor stuk nieuwe auto's mee naar de autosalon van Genève.

De aantrekkingskracht van deze merken ten spijt, de eer van de snelste auto van de beurs gaat naar de Pininfarina Battista. Het eerste voertuig van Automobili Pininfarina, bekend van de gelijknamige ontwerpstudio, is een volledig elektrische 'hyper-GT'.

De Battista heeft ruim 1.900 pk, een topsnelheid van meer dan 400 kilometer per uur en een opgegeven rijbereik van 480 kilometer. Pininfarina claimt dat de Battista in minder dan 2 seconden naar 100 kilometer per uur kan accelereren en daarmee sneller is dan een Formule 1-auto.

Pininfarina werkt voor de elektrische aandrijflijn samen met Rimac Automobili, het bedrijf dat ook betrokken is bij de ontwikkeling van de Aston Martin Valkyrie.

Automobili Pininfarina gaat in het Italiaanse Cambiano in totaal 150 exemplaren bouwen, die eind 2020 op de markt komen. Vijftig daarvan worden naar de Verenigde Staten verscheept, vijftig gaan naar Azië en het Midden-Oosten en de resterende vijftig stuks worden in Europa aan de man gebracht. De auto's kosten tussen de 1,75 miljoen en 2,2 miljoen euro.

Elf miljoen euro voor nieuwste Bugatti

Alsof een speciale Bugatti ter ere van het 110-jarig bestaan van het merk nog niet genoeg was, pakt de Frans-Duitse fabrikant uit met La Voiture Noire. Het model is een eerbetoon aan de beroemde Bugatti 57 SC Atlantic uit 1936, getuige de zogeheten vin die over de achterzijde van de auto loopt. Er wordt slechts één exemplaar gebouwd voor een prijs van ongeveer 11 miljoen euro.

Het dak eraf bij Lamborghini

Het nieuws bij Lamborghini is de komst van Aventador SV Jota Roadster. De V12-motor van de Aventador is goed voor 770 pk. Daarmee accelereert de 1.575 kilo zware open sportwagen in 2,9 seconden naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid van de Aventador SVJ Roadster ligt op 350 kilometer per uur. Er worden in totaal achthonderd exemplaren van de SVJ Roadster gebouwd.

Ook nieuw is de Lamborghini Huracán Spyder Evo, de opgewaardeerde versie van de Huracán Spyder. De V10-motor krijgt er 30 pk bij voor een totaal van 640 pk. Daarmee accelereert de Huracán Spyder Evo in 3,1 seconden naar 100 kilometer per uur.

Bij Ferrari zijn alle ogen gericht op de nieuwe F8 Tributo, de opvolger van de stiekem nog best recente 488 GTB. Het pronkstuk van de F8 Tributo is de 720 pk sterke V8-motor, waarmee de auto is slechts 7,8 seconden de 200 kilometer per uur haalt.

Turbokracht heeft de overhand

De Ferrari en Lamborghini hebben een voorname concurrent in de McLaren 600 LT Spider, die in slechts 2,9 seconden een snelheid van 100 kilometer per uur haalt. De auto werd in januari al gepresenteerd, maar maakt in Genève zijn publieksdebuut.

Hetzelfde geldt voor de Maserati Levante Trofeo Launch Edition, de M-versies van de BMW X3 en X4 en de Mercedes-AMG GLE 53, stuk voor stuk extra potente SUV's met een stevig prijskaartje.

Mercedes toonde naast de snelle GLE ook een ander nieuw sportief model, de AMG GT R Roadster. De open auto heeft een 585 pk sterke V8-turbomotor, waarmee een acceleratietijd van 3,6 seconden mogelijk is.

Het oer-Britse Morgan stapt ook over op turbomotoren en introduceert in Zwitserland de Plus Six. De klassiek gelijnde auto heeft voortaan geen V8-motor van BMW meer, maar een zescilinderbenzinekrachtbron met een turbo. Het blok, opnieuw afkomstig van BMW, is goed voor 340 pk.

Nieuwkomer uit Duitsland

In Genève presenteerde tevens een nieuw merk zich aan het grote publiek, Piëch Automotive. Het door de zoon van Ferdinand Piëch (oud-topman Volkswagen) opgerichte bedrijf gaat zelf auto's ontwikkelen en bouwen.

Het eerste model is de Mark Zero, een elektrische sportwagen met een actieradius van zo'n 500 kilometer. Drie elektromotoren van elk 204 pk stellen de Mark Zero in staat om in 3,2 seconden naar 100 kilometer per uur te sprinten. De topsnelheid ligt op 250 kilometer per uur.