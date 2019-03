Fabrikanten tonen op autobeurzen zogeheten studiemodellen, ook wel concept cars genoemd. Hiermee geven concerns doorgaans een voorproefje op een toekomstig productiemodel. Ook worden deze voertuigen ingezet om de aandacht op nieuwe techniek te richten of de stemming te peilen voor een bepaalde ontwerprichting. Dit zijn de belangrijkste studiemodellen in Genève.

Alfa Romeo zet op de beursvloer de Tonale in de schijnwerpers. Het model is een voorbode van een nieuwe compacte SUV van het merk, dat al jaren bezig is met het uitbreiden van het aanbod. Op dit moment bestaat dat aanbod uit de verouderde Giulietta, de Giulia uit 2016 en de inmiddels twee jaar oude Stelvio.

Verassingen en koerswijziging bij Aston Martin

Aston Martin hanteert een vergelijkbare strategie en wil met een nieuw model onder de merknaam Lagona het aanbod verder uitbreiden. De Lagonda All-Terrain Concept blikt alvast vooruit op de introductie van een luxe en volledig elektrische SUV. Door limousines en SUV's met een elektrische aandrijflijn als Lagonda op de markt te brengen, kan Aston Martin zich richten op de sportievere auto's.

Daar neemt het merk er twee van mee, de Vanquish Vision Concept en de AM-RB 003. Laatstgenoemde is het product van een samenwerking met Red Bull Advanced Technologies, waar ook de Valkyrie uit voortkwam. Volgens Aston Martin zal opnieuw Formule 1-techniek in de auto verwerkt worden. Het merk belooft 500 exemplaren van de AM-RB 003 te gaan bouwen.

Met de Vanquish Vision Concept blikt het merk alvast vooruit op een nieuw sportwagen met middenmotor, die bovendien gebruik maakt van dezelfde V6-turbo als in de AM-RB 003, maar dan zonder het hybride deel. De Vanquish Vision Concept wordt het eerste volumemodel van Aston Martin met de motor achter de voorstoelen. Om het belang van dat keerpunt in de geschiedenis van het merk te onderstrepen, stoft het merk de naam Vanquish af.

Seat en Skoda tonen eerste elektrische auto's

De Volkswagen Group grijpt de Autosalon van Genève aan voor de aankondiging van een nieuwe reeks volledig elektrische auto's. Die van het merk Volkswagen waren al bekend, nu volgen dochtermerken Seat en Skoda.

Seat toont met de el-Born een voorbode op de eerste elektrische auto van het Spaanse merk. De vormgeving komt in grote lijnen overeen met die van de eerder getoonde Volkswagen I.D., al lijkt de Seat meer op een productiemodel van de Volkswagen. Ook het dashboard lijkt zo goed als af. De middenconsole heeft plaatsgemaakt voor opbergruimte, aangezien de meeste bedieningsfuncties in een scherm zijn opgenomen.

Seat zegt dat de el-Born ongeveer 425 kilometer ver komt op een acculading. De auto heeft een 62-kWh-accupakket aan boord dat met een 100-kW-snellader in zo'n drie kwartier weer voor 80 procent vol is. Het model komt in 2020 op de markt.

Volkswagen laat Buggy terugkeren

Skoda vaart met de Vision iV een meer eigen koers, aangezien dit model in niets op de Volkswagen I.D. lijkt. Wel deelt de conceptauto zijn basis met de I.D., namelijk het zogeheten MEB-platform. Hier wordt ook de auto van Seat op gebouwd. De Skoda heeft vierwielaandrijving en een opgegeven rijbereik van ongeveer 500 kilometer.

Volkswagen zelf gooit het met de Buggy Concept over een andere boeg, aangezien het onduidelijk is of er een productiemodel op basis van het studiemodel gepland is. Volkswagen zelf noemt de I.D. Buggy "een voorbode op een nieuwe fun car".

De Buggy Concept is een knipoog naar de hobbyauto's uit de jaren zestig en zeventig, die veelal gebruikmaakten van de techniek van de Volkswagen Kever. De conceptauto heeft een in de bodem geplaatst accupakket met een capaciteit van 62 kWh. Daarmee haalt de auto een actieradius van zo'n 250 kilometer.

Bij Audi is al het al wel duidelijk waar de Q4 Concept en de e-tron Sportback voor bedoeld zijn. Deze modellen moet namelijk het publiek opwarmen voor de introductie van gelijknamige productieauto's. De modellen zal alleen op details afwijken van de in Genève getoonde auto's.

Ook bij Mercedes een elektrische conceptauto

Bij Mercedes schittert de Concept EQV, een voorbode op een elektrische V-klasse die in september in productierijpe vorm wordt gepresenteerd tijdens de IAA van Frankfurt. Eerder toonde het Duitse merk zal een EQA, een compact model. De EQC SUV werd afgelopen zomer als eerste afvaardiging van de EQ-familie gepresenteerd.

Smart, net als Mercedes-Benz onderdeel van Daimler, laat in Genève de Forease+ Concept zien. Niets wijst erop dat dit model daadwerkelijk in productie zal worden genomen. De auto valt op door zijn felgekleurde cabriokap en afwijkende lichtunits.

Bij Citroën, dat dit jaar zijn honderdjarig bestaan viert, staan twee studiemodellen. De eerste is de Ami One Concept, vernoemd naar de compacte auto uit de jaren zestig. De Ami One Concept is een zogeheten mobiliteitsoplossing voor de grote stad, ook voor mensen zonder rijbewijs. Hij heeft dan ook een topsnelheid van slechts 45 kilometer per uur. Daarnaast toont Citroën de Citroënist Concept, een voorbode op een camperuitvoering van de Spacetourer.

Nissan tenslotte presenteert in Genève de IMQ Concept, een auto die wat formaat betreft vergelijkbaar is met een Qashqai. Mogelijk zien we daarom op termijn stijlelementen van deze conceptauto terug op het productiemodel. De IMQ is een elektrische auto met range-extender.

Teken van leven bij Fiat

Het Italiaanse Fiat presenteert in Genève de Concept Centoventi, een compacte auto die in grote mate naar eigen smaak aan te kleden valt. Zo kan je de bumpers, wieldoppen en het dak in een vier verschillende kleuren laten uitvoeren. Ook zijn er voor de carrosserie vier zogeheten wrappings beschikbaar.

Standaard krijgt de Centoventi een batterij mee die de auto aan een actieradius van 100 kilometer helpt. Er kunnen maximaal drie extra accupakketten geplaatst worden, waardoor het rijbereik kan oplopen tot 500 kilometer.