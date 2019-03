Aston Martin heeft de definitieve technische specificaties van de Valkyrie bekendgemaakt. De hybride supersportwagen is ontwikkeld in samenwerking met Red Bull Advanced Technologies.

De Valkyrie krijgt een hybrideaandrijflijn, bestaande uit een V12-motor en een elektromotor. De brandstofmotor van Cosworth is goed voor 1.014 pk.

De toerenbegrenzer grijpt pas bij 11.100 toeren per minuut in, waardoor de Valkyrie volgens Aston Martin klink als een Formule 1-auto uit de jaren negentig. In die jaren was Cosworth een motorleverancier voor onder meer Benetton, McLaren en Sauber. Niet eerder leverde een motor voor straatgebruik dergelijke prestaties.

Het elektrische deel van de aandrijflijn komt van Rimac, het bedrijf achter de elektrische Rimac One sportwagen waar ex-Top Gear presentator Richard Hammond in 2017 een ongeluk mee had. Het hybridesysteem levert nog eens 162 pk, waardoor het totaal uitkomt op 1.176 pk.

De Valkyrie zal in beperkte oplage worden gebouwd en gaat minimaal 2,9 miljoen euro kosten, exclusief belastingen.