Ferrari heeft met de F8 Tributo een opvolger van de 488 GTB gepresenteerd. De nieuwe sportwagen wordt aangedreven door de krachtigste V8-motor die het merk ooit leverde.

De 3,9-liter-V8 met turbo levert namelijk 720 pk. Daarmee is de V8 weliswaar net zo sterk als het blok dat in de 488 Pista zat, maar de motor levert 50 pk meer ten opzichte van de krachtbron uit de 488 GTB.

De F8 Tributo accelereert in 2,9 seconden naar 100 kilometer per uur. Na 7,8 seconden staat 200 kilometer per uur op de teller. Pas bij 340 kilometer per uur is de topsnelheid van de 1.330 kilo zware sportwagen bereikt.

Ferrari geeft de auto onder andere een kleiner stuurwiel, wat de rijervaring volgens de Italianen ten goede moet komen. De koeling van de remmen is dermate aangepast dat de remmen krachtiger zijn zonder de schijven te hoeven vergroten. Binnenin monteert Ferrari onder andere een 7-inchdisplay.

