De langverwachte Tesla Model 3, met een prijskaartje van 35.000 dollar (30.800 euro), is donderdag geïntroduceerd in de Verenigde Staten. De elektrische auto is, net als alle andere Tesla-modellen, voortaan alleen nog online te bestellen, kondigde topman Elon Musk aan.

De prijzen voor Model 3 zijn flink lager dan voor andere Tesla-auto's. Om dit te bekostigen, sluit het bedrijf alle fysieke winkels en wordt personeel ontslagen. Er blijven wel een aantal showrooms open. Ook zal het bedrijf een stuk minder inzetten op marketing.

Een woordvoerder van Tesla kan nog niet zeggen wat er met de acht winkels in Nederland gaat gebeuren.

De goedkoopste Model 3 krijgt een bereik van 220 mijl, ruim 350 kilometer. Het model is per direct te koop in de Verenigde Staten, terwijl Europese klanten over zes maanden de voordelige versie van de auto kunnen aanschaffen. De duurdere types zijn sinds begin dit jaar al leverbaar.

Tegelijkertijd introduceert Tesla nog een Model 3 met een iets groter bereik van 240 mijl, ongeveer 385 kilometer, die vanaf 37.000 dollar (32.500 euro) te koop is.

Toen Musk de Model 3 in april 2016 onthulde, beloofde hij dat de auto voor 35.000 dollar te koop zou zijn. De bouw van de auto's begon evenwel met veel duurdere versies. Daarmee wilde Tesla de kosten voor het nieuwe model versneld terugverdienen. Pas met lagere kosten werd het goedkope model haalbaar.