Mercedes-AMG heeft de GLE 53 4Matic voorgesteld, een snelle versie van de nieuwe SUV. Het model krijgt een 435 pk sterke zescilinderbenzinemotor mee, die ondersteuning krijgt van een mildhybridsysteem.

Dankzij het zogeheten EQ Boost-systeem van Mercedes krijgt de auto kortstondig de beschikking over 22 pk extra. Mede hierdoor accelereert de GLE 53 4Matic in 5,3 seconden naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid is zoals gebruikelijk bij modellen uit Duitsland begrensd op 250 kilometer per uur.

Het EQ Boost-systeem draagt volgens Mercedes ook bij aan een lager brandstofverbruik. De auto neemt volgens de fabrikant genoegen met 9,3 liter per 100 kilometer.

De GLE 53 4Matic is voorzien van AMG Active Ride Control, luchtvering die onder alle omstandigheden voor de juiste afstelling van het onderstel moet zorgen. Andere aanpassingen zijn krachtigere remmen en een aangepaste stuurafstelling.

De nieuwe sportieve SUV is te herkennen aan de AMG-grille met verticale spijlen, andere bumpers en grotere wielen.

