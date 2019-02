Volgende week gaat de Autosalon van Genève, de belangrijkste Europese autobeurs, van start. In de aanloop naar het evenement is al het een en ander bekend geworden. Peugeot toont er onder meer de nieuwe 208, Audi neemt vier nieuwe plug-inhybride auto's mee en Volkswagen zal in de Zwitserse stad een snelle T-Roc presenteren.

De nieuwe Peugeot 208 valt op door zijn volledig nieuwe vormgeving en elektrische aandrijving. De e-208 krijgt een 50 kWh-accupakket mee, waarmee de auto op basis van de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure ongeveer 340 kilometer ver moet kunnen komen.

Om dit te halen is de 208 zo gestroomlijnd mogelijk gemaakt. Daarnaast is het nieuwe model in de basis 30 kilogram lichter dan zijn voorganger. De elektrische Peugeot kan tot 100 kW geladen worden, waardoor de auto in een half uur weer tot 80 procent bijgeladen is.

Uiteraard wordt de nieuwe 208 ook met benzine- en dieselmotoren geleverd. Bij de benzinemotoren is er de keuze uit 75, 100 en 130 pk, terwijl het dieselaanbod beperkt blijft tot een 100 pk sterke motor.

Binnenin monteert Peugeot zijn zogeheten i-Cockpit, die gekenmerkt wordt door een relatief klein stuurwiel en een hooggeplaatst instrumentarium.

Kijk voor meer informatie over de Peugeot 208 en foto's op AutoWeek.nl

Audi's krijgen plug-inhybrideaandrijflijn

Bij Audi wordt volop gewerkt aan de elektrificatie van het aanbod. Dat gebeurt niet alleen door de toevoeging van volledig elektrische e-tron-modellen, maar nu ook met de toevoeging van vier plug-inhybridemodellen. Zo krijgen de A6, A7, A8 en Q5 allemaal de beschikking over een geëlektrificeerde aandrijflijn.

De A6, A7 en Q5 krijgen twee verschillende versies van die plug-inhybrideaandrijflijn; een 299 pk sterke variant en een 367 pk sterke versie. De eerste is vooral op comfort gericht, de tweede op sportiviteit. In beide gevallen bestaat de aandrijflijn uit een 2,0-literbenzinemotor en een 14,1 kWh-accupakket. Hiermee kunnen de auto's tot 40 kilometer volledig elektrisch rijden.

De plug-inhybrideaandrijflijn van de A8 L bestaat uit een V6-motor van 3,0 liter en een achttrapsautomaat. Bij de andere modellen is de motor gekoppeld aan een automaat met zeven versnellingen. De geëlektrificeerde komen nog dit jaar op de markt.

Kijk voor meer informatie over de hybride Audi's op AutoWeek.nl

Volkswagen lanceert sportieve T-Roc R

Volkswagen heeft in de aanloop naar de beurs in Genève de T-Roc R gelanceerd, de krachtigste versie van de cross-over. Het model wordt aangedreven door een 300 pk sterke viercilinderbenzinemotor. Mede dankzij vierwielaandrijving en een automaat accelereert de T-Roc R in 4,9 seconden naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid is begrensd op 250 kilometer per uur.

De nieuwe versie van de T-Roc krijgt een aangepast onderstel en krachtigere remmen mee. Daarnaast kan de auto in verschillende rijstanden gezet worden.

De T-Roc R is te herkennen aan anders getekende bumpers, een gewijzigde grille en 19-inchwielen. Aan de achterzijde monteert Volkswagen vier uitlaateindstukken.

Kijk voor meer informatie over de T-Roc R en foto's op AutoWeek.nl