Honda maakte vorige week bekend dat het zijn fabrieken in het Verenigd Koninkrijk en Turkije zal sluiten. Het vertrek uit het Engelse Swindon werd al snel gelinkt aan de Brexit, aangezien de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde autofabrikanten zich al langer zorgen maken over het vertrek van het land uit de EU. Wat staat er op het spel?

Het vertrek van Honda kwam boven op het nieuws van eind vorig jaar dat Nissan de productie van de X-Trail SUV zou verplaatsen naar Japan. De andere grote fabrikanten - BMW, Ford, Toyota en Vauxhall (Opel) - hebben eveneens hun zorgen geuit, net als kleinere spelers als Aston Martin, Bentley, Jaguar Land Rover, McLaren en Rolls-Royce.

Vertrek niet uitgesloten

Een zogeheten 'no deal-Brexit' zou volgens Ford "catastrofaal" zijn. Het merk liet bovendien weten dat het "alles in het werk zal stellen om de competitiviteit van zijn Europese activiteiten te waarborgen", een verkapte waarschuwing voor een mogelijk vertrek.

BMW heeft het jaarlijkse onderhoud van de Mini-fabriek naar de Brexit-week verschoven, om zo de mogelijke impact van een onderdelentekort in te perken. Ook het Duitse merk, dat tevens eigenaar is van Rolls-Royce, sluit niet uit dat het op termijn zal vertrekken.

Een harde Brexit zal voor Toyota betekenen dat het in de toekomst wel twee keer na zal denken voordat het nieuwe investeringen zal doen, zo gaf de topman van Toyota Motor Europe eind vorig jaar te kennen.

PSA, het nieuwe moederbedrijf van Vauxhall, heeft weliswaar nieuwe investeringen in de bouw van bedrijfswagens toegezegd, maar sluit net als de andere fabrikanten niet uit dat er andere fabrieken dichtgaan.

De Honda-fabriek in Swindon. (Foto: Getty Images)

Investeringen lopen hard terug

De auto-industrie in het Verenigd Koninkrijk is volgens brancheorganisatie SMMT goed voor een jaarlijkse omzet van zo'n 82 miljard pond, 94 miljard euro. Daarnaast is de sector goed voor meer dan 856.000 arbeidsplaatsen, waarvan 186.000 in de autofabrieken.

Gevolgen van de Brexit zijn al goed zichtbaar. Vorig jaar werden ongeveer 1,52 miljoen voertuigen gebouwd, een daling van 9,1 procent. Het investeringsniveau ging met 46,5 procent onderuit naar 675,5 miljoen euro in 2018. Het gemiddelde van de afgelopen jaren lag volgens de SMMT op zo'n 2,86 miljard euro per jaar.

De organisatie heeft berekend dat de handelstarieven van de EU voor jaarlijks 3,1 miljard euro aan extra kosten voor import zullen zorgen. Daar komt nog eens 2 miljard euro voor export bovenop. Nieuwe geïmporteerde auto's zullen daardoor gemiddeld 1.700 euro duurder worden.

De SMMT hoopt dan ook dat het Verenigd Koninkrijk op een of andere manier "vrije toegang" tot de Europese markt kan houden. Daarnaast hoopt de organisatie dat het land betrokken kan blijven bij Europese wet- en regelgeving voor de bouw van auto's.

Ongeveer 10 procent van het aantal werknemers in de Britse auto-industrie komt uit een EU-land. Om de ongeveer vijfduizend vacatures in de sector te vullen, hoopt de SMMT dat het mogelijk blijft mensen uit de EU aan te nemen.

De Bentley Bentayga. Bentley is eigendom van Volkswagen. (Foto: Getty Images)

Druk bij Bentley er vol op

Veel bedrijven hebben nu al met de Brexit te maken. Aston Martin bestelt zijn onderdelen twaalf weken vooruit. Het exclusieve merk heeft daarom in december al zijn noodplan in werking gezet. Tevens heeft het voorraden aangelegd en is het met vervoerder UPS aan het kijken welke toevoerhavens het zou kunnen gebruiken anders dan Dover, waar grote drukte wordt verwacht. Ook heeft Aston Martin volgens CEO Andy Palmer groen licht gegeven voor het laten invliegen van onderdelen met lijndiensten.

Bij Bentley is alvast begonnen met de bouw van auto's die voor de export naar de Verenigde Staten en China bestemd zijn, zo zei topman Adrian Hallmark vorige maand. Het merk staat onder grote druk van moederbedrijf Volkswagen om weer winstgevend te worden.

De grootaandeelhouders van Volkswagen, de familie Piëch en de familie Porsche, hebben beide hun ongenoegen geuit over de gang van zaken bij Bentley. Een woordvoerder van de familie Piëch liet eerder dit jaar weten dat het Britse merk maximaal twee jaar de tijd zou krijgen om weer winst te draaien.

"Een harde Brexit zou funest zijn, want dat raakt ons in een jaar waarin we een goede kans hebben meer dan quitte te spelen en voor een ommekeer te kunnen zorgen", aldus Hallmark in gesprek met Reuters.