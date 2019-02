Volkswagen heeft in 2018 een winst van ruim 12 miljard euro geboekt, 6 procent meer dan in het voorgaande jaar, meldt het autoconcern vrijdag.

De totale omzet bedroeg bijna 236 miljard euro, een plus van 2,7 procent vergeleken met het voorgaande jaar.

In 2019 denkt het bedrijf 5 procent meer omzet te boeken. Het wijst daarbij wel op "aanhoudend uitdagende marktomstandigheden".

Die uitdagingen zijn volgens Volkswagen vooral te vinden in de economische situatie, toenemende concurrentie, schommelende wisselkoersen en strengere WLTP-vereisten. WLPT is een test om de uitlaatgasemissies van auto's te meten.

Volgens topman Herbert Diess heeft Volkswagen zich in 2018 van zijn goede kant getoond. "De tegenwind in onze kernmarkten zal dit jaar waarschijnlijk verder aantrekken, maar ons offensief op het gebied van elektrische auto's zal in een stroomversnelling terechtkomen als er nieuwe modellen worden gelanceerd."

Het concern wil de komende jaren miljarden steken in de ontwikkeling van elektrische modellen.

Volkswagen zal zijn inzet moeten verdubbelen om de "ambitieuze doelstellingen" voor het nieuwe fiscale jaar te realiseren, verwacht Diess.

Dieselschandaal kost Volkswagen nog altijd geld

De schade die het gevolg is van dieselschandaal kost Volkswagen nog altijd geld, zo liet financieel topman Frank Witter afgelopen december weten.

In 2018 zou het om een bedrag van 5,5 miljard euro gaan en in 2019 om 2 miljard euro. In 2020 nemen de kosten verder af naar 1 miljard euro.

In 2015 kwam aan het licht dat Volkswagen illegale software had gebruikt bij emissietesten, waardoor dieselauto's schoner leken dan ze waren. Dat heeft het bedrijf miljarden aan boetes, schikkingen en reparaties gekost.