Volvo heeft bekendgemaakt dat het voor zijn al modellen met een plug-inhybrideaandrijflijn komt. Daarnaast krijgen de XC60 en de vernieuwde XC90 de beschikking over een mildhybridsysteem.

Dat betekent dat de S60, de XC40 en de aanstaande V40 allemaal als plug-inhybride geleverd kunnen worden. De andere modellen hadden al een zogeheten Twin Engine-optie.

De bestaande plug-inhybridetechniek is door Volvo verbeterd, waarbij de elektrische reikwijdte met 15 procent vergroot. De T8-versie, beschikbaar op de 60- en 90-modellen kreeg daarnaast extra vermogen en levert nu geen 407 maar 420 pk. De T6-aandrijving met groter bereik, voorbehouden aan de 60-serie, kreeg geen extra pk's.

Op termijn komt Volvo met een T5 Twin Engine-versie van de XC40, die gezelschap krijgt van een nog onbekende T4 Twin Engine-aandrijflijn.

Nieuwe B-modellen krijgen mildhybridsysteem

Volvo levert straks, waarschijnlijk optioneel, een regeneratief remsysteem op al zijn modellen, ongeacht het soort en het type verbrandingsmotor. Dit systeem slaat tijdens het remmen teruggewonnen energie op in een accupakket, energie die de aandrijflijn ondersteunt. Volgens het merk levert dat een brandstofbesparing van tot 15 procent op.

De XC60 en XC90 zijn als eerste aan de beurt. Volvo zegt te verwachten dat zijn auto's met een 'B-aandrijflijn' bij het merk min of meer de norm worden.

Ander nieuws is dat de Volvo XC90 vernieuwd. Het model krijgt niet alleen de bovengenoemde aandrijfopties; ook het uiterlijk van de auto is licht aangepast. Het gewijzigde model is te herkennen aan de grille, die als het ware binnenstebuiten is gezet.

Daarnaast zijn er nieuwe materialen voor in het interieur beschikbaar, waaronder wol. Tot slot is het aantal lakkleuren uitgebreid. De gefacelifte XC90 gaat in mei in productie.

