Volkswagen heeft de Multivan opgewaardeerd. De personenwagenversie van de Transporter-bestelwagen krijgt niet alleen een vernieuwde koets, maar wordt ook op technisch vlak herzien.

De Multivan is te herkennen aan anders getekende koplampen, een nieuwe grille en een gewijzigde voorbumper. Ook aan de achterzijde zijn nieuwe lichtunits gemonteerd.

Binnenin maakt het traditionele instrumentarium plaats voor een digitaal exemplaar van 10,25 inch. Ook nieuw is het infotainmentsysteem, dat aan een 8-inchscherm gekoppeld is. Een groter scherm is tegen meerprijs leverbaar. In alle gevallen kan het systeem overweg met Apple CarPlay.

De Multivan wordt aangedreven door een 2,0-literdieselmotor. De lichtste versie levert 90 pk, de krachtigste variant 199 pk. Tevens zijn een automatische versnellingsbak en vierwielaandrijving leverbaar.

Voortaan ook volledig elektrisch

Dan is er de eerder al aangekondigde en samen met huistuner Abt ontwikkelde volledig elektrische Multivan. Deze komt beschikbaar in twee versies. Het instapmodel heeft een 112 pk sterke elektromotor een een 38,8 kWh groot accupakket.

Daarnaast staat een versie met dezelfde motor, maar die is in dat geval gekoppeld aan een 77,8 kWh groot accupakket. De actieradius van die laatste versie is op basis van de oude meetmethode vastgesteld op 'ruim 400 kilometer'.

Nieuwe veiligheidssystemen komen er in de vorm van een zijwindassistent, Lane Assist, Park Assist, Rear Traffic Alert en Trailer Assist. De vernieuwde Multivan staat in het vierde kwartaal van dit jaar pas bij de dealers.

Kijk voor meer foto's op AutoWeek.nl