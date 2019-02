Wereldwijd zijn vorig jaar 1,26 miljoen elektrische auto's verkocht, een stijging van 74 procent ten opzichte van een jaar eerder. Meer dan de helft van deze wagens werd in China geregistreerd.

In China gingen vorig jaar 769.000 elektrische auto's op kenteken, meer dan drie keer zoveel als in de Verenigde Staten. Daar hebben 209.000 mensen voor een elektrische auto gekozen, blijkt donderdag uit een nieuw overzicht van marktonderzoeksbureau JATO. Noorwegen, Duitsland en Frankrijk maken de top vijf compleet.

Tesla was het bestverkochte merk en de Tesla Model 3 het bestverkochte model. JATO schat dat er vorig jaar 138.000 exemplaren van verkocht zijn. Het totaal aantal geregistreerde auto's, waaronder voertuigen met een brandstofmotor, kwam in 2018 uit op 86 miljoen stuks.

Toyota wereldwijd het grootste merk

JATO keek ook naar de wereldwijde automarkt voor brandstofauto's. Toyota is met 8,1 miljoen verkochte exemplaren opnieuw het grootste merk, gevolgd door Volkswagen en Ford.

Dat de merkvoorkeur op veel plekken in de wereld anders is dan in Europa en Nederland, blijkt wel uit feit dat Subaru vorig jaar meer auto's verkocht dan Opel. Suzuki was in 2018 goed voor ruim drie miljoen verkochte exemplaren, bijna het dubbele van wat Peugeot wist te verkopen. Het Japanse merk staat daarmee op de achtste plaats in de top tien.